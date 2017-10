Rund eine Woche nach dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum hat erstmals ein Vertreter der Zentralregierung in Madrid um Entschuldigung für den zum Teil brutalen Einsatz der Nationalpolizei gebeten. Er bedauere das Vorgehen der Beamten und entschuldige sich in deren Namen, sagte der Regierungsvertreter Enric Millo in einem Fernsehinterview. Menschen seien geschlagen und gestoßen worden.

Die Nationalpolizisten der Guardía Civil waren am vergangenen Sonntag im Einsatz gewesen, um das illegale Unabhängigkeitsreferendum der katalanischen Regionalregierung zu unterbinden. Videoaufnahmen zeigen, wie Nationalpolizisten Wähler an den Haaren zogen oder die Treppe in einem Wahllokal hinunterstießen. Außerdem sollen sie mit Gummigeschossen auf Demonstranten geschossen haben.



Menschenrechtsexperten kritisierten das Vorgehen der Sicherheitskräfte als überzogen. Nach Angaben der katalanischen Gesundheitsbehörden wurden etwa 900 Menschen verletzt. In vielen Teilen der 7,5 Millionen Einwohner fassenden Region im Nordosten von Spanien konnten die Befürworter der Unabhängigkeit aber auch unbescholten wählen gehen.

Rajoy schweigt

Der konservative spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte eine Entschuldigung bisher abgelehnt. Der Rechtsstaat habe in Barcelona gesiegt, sagte er vergangenen Sonntag in einer Ansprache. Schuld an der Eskalation ausschließlich die Unabhängigkeitskämpfer, weil sie das Referendum abhielten, obwohl es das Verfassungsgericht untersagt hatte.

Bei dem Referendum hatten nach Darstellung der Regionalregierung 90 Prozent für eine Loslösung von Spanien gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag aber nur bei 40 Prozent.

Zentralregierung will Wahlen in Katalonien

Der Sprecher der Regierung in Madrid forderte von der Region, Wahlen abzuhalten. Dadurch könne die Krise beigelegt werden, sagte Íñigo Méndez de Vigo. "Es wäre gut, damit zu beginnen, diese Wunde zu schließen."



Eine ursprünglich für Montag angesetzte, aber dann vom Verfassungsgericht verbotene Sitzung des katalanischen Regionalparlaments wurde nun offenbar auf Dienstag verschoben werden. Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, will dann vor dem Parlament in Barcelona Stellung zur "aktuellen politischen Lage" beziehen, hieß es.

Ob Puigdemont plant, nun am Dienstag die Unabhängigkeit der Region auszurufen oder lediglich das weitere Vorgehen seiner Regierung vorstellen will, ist nicht bekannt. Zuletzt hatten Teile der Separatisten angekündigt, man könne sich eine Verschiebung der Unabhängigkeitserklärung vorstellen, auch um die eigenen moderateren Anhänger nicht zu verärgern und Vermittlungsgespräche möglich zu machen. Unter anderem soll sich die Schweiz als Mediator angeboten haben.