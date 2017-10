1/11 Ein seperatistischer Bauer schwenkt die Flagge der Katalanen im Stadtgebiet Barcelonas. © David Ramos/Getty Images 2/11 Gegen die komplette Unabhängigkeit: Ein Mann entfernt in Barcelona Plakate der Separatisten. © Dan Kitwood/Getty Images 3/11 Die Fahne als Umhang: In Barcelona läuft ein Mann mit der Esteleda über die Straße. © Francisco Seco/AP/dpa 4/11 In der Universität von Barcelona warten Studenten auf das Referendum. © Dan Kitwood/Getty Images 5/11 Protest auf Traktoren: Katalanen zeigen ihre Entschlossenheit, am Sonntag abstimmen zu wollen. © Francisco Seco/AP/dpa 6/11 In der Reina-Violant-Schule wird beraten, ob das Gebäude zum Wahllokal wird oder nicht. © Juan Medina/Reuters 7/11 Blick in ein anderes geplantes Wahllokal: die Collaso-i-Gil-Schule in Barcelona © Albert Gea/Reuters 8/11 Vorbereitungen für eine längeres Projekt: Katalanen bilden eine Menschenkette, um ein Wahllokal in Barcelona mit Essen zu versorgen. © Albert Gea/Reuters 10/11 Versammlung auf dem Plaza Espana in Barcelona © Dan Kitwood/Getty Images 11/11 Tausende Katalanen haben sich auf dem Plaza Espana versammelt, um ihren Wunsch nach einer Abstimmung zu demonstrieren. © Chris McGrath/Getty Images

Hunderte von Menschen haben sich am Sonntagmorgen rund um die Wahllokale in Katalonien versammelt, um die Gebäude für das an diesem Tag vorgesehene Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien zu beschützen. Sie wollen ein Eingreifen der Polizei verhindern. In Barcelona bildeten sich seit den frühen Morgenstunden vor Wahllokalen Schlangen von Menschen, die darauf warteten, ihre Stimme abzugeben.

Die auf Schiffen im Hafen von Barcelona untergebrachten Mitarbeiter der staatlichen Polizeieinheit Guardia Civil brachen am Morgen in größeren Fahrzeugkolonnen zu unbekannten Zielen auf. Das Verfassungsgericht Spaniens hat die von der Regionalregierung Kataloniens ausgerufene Abstimmung verboten. Dagegen halten die Organisatoren an dem Referendum fest und wollen dieses trotz der Gegenmaßnahmen der Staatsbehörden durchziehen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat die Polizei angewiesen, die Wahllokale abzusperren und die Stimmabgabe am heutigen Sonntag zu verhindern.

Hunderte von Separatisten hielten in der Nacht zu Sonntag bereits Dutzende von Schulen besetzt, die als Wahllokale dienen sollen.



Insgesamt sind über 5,3 Millionen Menschen zu der umstrittenen Abstimmung aufgerufen. Bei einem Sieg des "Ja"-Lagers will Barcelona schon in den Tagen nach der Abstimmung die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.