Der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, hat eine geplante Erklärung im spanischen Senat zu den Unabhängigkeitsbestrebungen seiner Region kurzfristig abgesagt. Das teilte die Regionalregierung in Barcelona mit. Puigdemont wird nun an der Sitzung des katalanischen Parlaments teilnehmen. Wie die Zeitungen El País und La Vanguardia berichten, wurde die Sitzung von 10 auf 16 Uhr verschoben.



Der spanische Senat hatte Puigdemont zwei Möglichkeiten für eine Erklärung angeboten: am Donnerstag in einem Ausschuss des Senats, der sich mit dem Text für die geplanten Maßnahmen gegen die katalanische Regionalregierung befasst, oder am Freitag bei der Senatssitzung. In beiden Fällen hätte es zu einem direkten Schlagabtausch mit Ministerpräsident Mariano Rajoy kommen können.

Bei der Sitzung in Barcelona soll es nun nach offiziellen Angaben um die geplanten Zwangsmaßnahmen der Zentralregierung in Madrid und deren mögliche Auswirkungen gehen. Denn der spanische Senat wird voraussichtlich am Freitag der Anwendung des Artikels 155 in der Verfassung zustimmen, mit dem die Provinz unter den Einfluss der Madrider Regierung gestellt werden kann.

Denkbar ist aber auch, dass bei der Sitzung in Barcelona die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt wird. Eine weitere Option wäre die Einigung auf Neuwahlen.



Bei einem umstrittenen Referendum, welches vom Obersten Gericht verboten worden war, hatte sich die große Mehrheit für die Abspaltung Kataloniens ausgesprochen. Allerdings hatte sich nicht einmal die Hälfte der Wahlberechtigten daran beteiligt. Die Polizei der Zentralregierung war zum Teil gewaltsam gegen die Wähler vorgegangen. Inzwischen haben zahlreiche Firmen ihren juristischen Sitz aus Katalonien verlegt.