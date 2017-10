Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat sich erneut dafür ausgesprochen, dass in dem Unabhängigkeitskonflikt zwischen seiner Region und der spanischen Zentralregierung vermittelt wird. Nachdem ihm bereits die EU eine Absage erteilt hatte und sich der spanische König auf die Seite der Zentralregierung gestellt hat, versuchte es Puigdemont nun noch einmal in einer Fernsehansprache: "Ich stehe für einen Vermittlungsprozess zur Verfügung, weil der Frieden, der Dialog und die Verhandlung zu unserer politischen Natur gehören", sagte Puigdemont in Barcelona.

Er habe in den vergangenen Tage viele Vermittlungsangebote erhalten, sagte Puigdemont. Es sei nun an der Zentralregierung in Madrid, den nächsten Schritt zu tun: Es wäre unverantwortlich, die Angebote auszuschlagen", sagte der Regierungschef. Er stellte außerdem klar: "Meine Regierung wird keinen Millimeter von ihrer Verpflichtung abrücken." In den kommenden Tagen müssten die Institutionen von Katalonien das Ergebnis der Volksbefragung zur Unabhängigkeit umsetzen, mahnte Puigdemont.

Die Ansprache Puigdemonts wurde in Madrid umgehend kommentiert: Die Regierung lehne eine Vermittlung in dem Konflikt ab, ließ sie am Abend mitteilen. "Die Regierung wird über nichts Illegales verhandeln und wird keine Erpressung hinnehmen", erklärte das Büro des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy in Madrid. Gespräche werde es erst geben, wenn der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont die Unabhängigkeitsbestrebungen aufgebe.

"Wenn Herr Puigdemont sprechen oder verhandeln will oder Vermittler entsenden will, dann weiß er sehr genau, was er zunächst tun muss: sich auf den Weg des Gesetzes zurückbegeben, den er niemals hätte verlassen dürfen", erklärte die Regierung in Madrid.

Der katalanische Regierungschef hatte zuvor bereits die Europäische Union zur Vermittlung in der Krise aufgefordert. Die EU lehnte jedoch bereits am Montag mit der Begründung ab, dies sei ein innerstaatlicher Streit, der im Lande gelöst werden müsse. Auch der spanische König Felipe VI. erwies sich als ungeeigneter Vermittler in dem Konflikt: Die Regionalregierung bewege sich außerhalb des Gesetzes und habe Katalonien mit ihren Aktionen entzweit, sagte Felipe am Dienstag und schlug sich damit klar auf die Seite der Zentralregierung.

Puigdemont wies so auch die Äußerungen des Königs zurück: "So nicht! Mit ihrer Entscheidung haben Sie sehr viele Menschen in Katalonien enttäuscht", sagte er in Richtung des Monarchen, der keinen Aufruf zum Dialog gemacht hatte. Der König schließe sich der Politik der Zentralregierung an und werde der vermittelnden und ausgleichenden Rolle eines Staatsoberhaupts nicht gerecht, sagte Puigdemont.

Unabhängigkeit könnte Montag verkündet werden

Bei dem umstrittenen Referendum am vergangenen Sonntag hatte eine große Mehrheit der Teilnehmer für eine Loslösung Kataloniens von Spanien gestimmt. Allerdings war die Wahlbeteiligung mit 40 Prozent relativ niedrig. Barcelona hatte das Referendum trotz des Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen der Zentralregierung abgehalten.

Puigdemont sagte, sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde Katalonien binnen 48 Stunden die Unabhängigkeit ausrufen. Voraussichtlich bis zum Ende der Woche würden noch Stimmen aus dem Ausland ausgezählt. "Wir werden also Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche handeln", sagte Puigdemont.