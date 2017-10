Nichts von dem, was sich gerade in der spanischen Politik abspielt, ist verständlich ohne die gravierenden Folgen der Wirtschaftskrise für unser Land. Durch die Rezession erklären sich der Aufstieg der beiden neuen Protestparteien Podemos und Ciudadanos – und auch das neuerliche Aufflammen des katalanischen Nationalismus.



Auf dem Höhepunkt der Krise, 2011, stand der damalige Präsident von Katalonien, Artur Mas, wegen der massiven Kürzungen des öffentlichen Haushalts vor allem im Bildungs- und Gesundheitswesen unter großem Druck. Eine Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens schien ihm damals eine gute Lösung, um die Unzufriedenheit der eigenen Wähler auf die Zentralregierung in Madrid abzuwälzen.



Berechtigte Kritik am Finanzausgleich

Die Befürworter der katalanischen Unabhängigkeit argumentierten damals in etwa so: Der spanische Dampfer geht unter. Nur mit dem Sprung in die Autonomie erreicht Katalonien den sicheren Hafen. Grundlage dieser Debatte war der überproportionale Anteil, den Katalonien in den Finanzausgleich für ärmere Landesteile zahlt. Es war eine völlig zutreffende Kritik an der Finanzverteilung zwischen den Regionen. Allerdings sind auch andere wohlhabende Regionen wie die Hauptstadt Madrid durch dieses System benachteiligt.

Doch auch die Regierung in Madrid ist schuld an dem sich zuspitzenden Konflikt mit Katalonien: 2012 lehnte das Verfassungsgericht zwölf Artikel der Reform des katalanischen Autonomiestatus ab. Geklagt hatte die Partei des heutigen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy, die konservative Partido Popular (PP).

Was die Katalanen besonders erzürnt: Die Regionen mit dem höchsten Haushaltseinkommen im Land – das Baskenland und Navarra – sind "wirtschaftlich autonom". Sie finanzieren aus ihrem Haushalt nur Ausgaben in den eigenen Gemeinden. Das Baskenland stand wegen seiner starken Industrie auch in der Wirtschaftskrise glänzend da, ähnlich wie Deutschland oder Norditalien. Dank seiner vollen Budgetautonomie und einer effizienten Regierung hat das Baskenland ein erstaunliches Wohlstandsniveau erreicht, um das sie viele Regionen der iberischen Halbinsel beneiden. Möglich, das in Europa keine andere Region eine größere politische Selbstverwaltung besitzt als das Baskenland.

Fernando Vallespín ist Professor für Politik an der Universidad Autónoma in Madrid. Vallespín lehrte in Harvard, Frankfurt und Heidelberg und leitete von 2004 bis 2006 das Zentrum für Sozialwissenschaftliche Forschung Spaniens. Er kommentiert für die Zeitung "El País" und den Radiosender Cadena Ser regelmäßig die politische Lage in seinem Land.

Bevor Artur Mas voll auf die katalanische Unabhängigkeit setzte, versuchte er, bei Rajoy einen ähnlichen Deal für Katalonien herauszuschlagen. Rajoy lehnte es jedoch ab, die baskischen Privilegien auf Katalonien auszuweiten. Im Vergleich zum baskischen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt (6 Prozent) steuert Katalonien nämlich fast 20 Prozent zum landesweiten Haushalt bei. Das heißt: Eine Entlastung Kataloniens hätte die Grundversorgung in anderen Landesteilen gefährdet.



Seither verbergen die bis dahin gemäßigten Nationalisten in Katalonien nicht mehr ihr neues Ziel: die Unabhängigkeit. Sie taten sich mit einer starken zivilgesellschaftlichen Bewegung zusammen, die hervorragend mit den katalanischen Behörden zusammenarbeitet. Wenn man ihr Potenzial daran misst, Leute zu mobilisieren, ist sie wohl eine der mächtigsten in ganz Europa.



Der independentismo, die Unabhängigkeitsbewegung, war nämlich eigentlich lange eine marginale Strömung. In der Wirtschaftskrise übte sie dann aber plötzlich eine große Attraktivität auf die Katalanen aus. Zeitweise sprachen sich in Umfragen bis zu 50 Prozent für die Loslösung von Spanien aus. Erst als die Krise nachließ, sanken die Zustimmungswerte. Kurz vor dem tumultösen Referendum am 1. Oktober lag sie noch bei gut 42 Prozent.

Bemerkenswert daran ist, dass das Referendum nicht nur auf nationalistische Gefühle zurückzuführen ist. Einer der größten Überraschungen für politische Analysten aus anderen Landesteilen war die Beobachtung, dass der Schrei nach Unabhängigkeit neue Anhänger rekrutierte. Personen, die vorher nie etwas mit dem Nationalismus am Hut hatten, wendeten sich ihm auf einmal zu.