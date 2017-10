Der Regierungschef von Katalonien, Carles Puigdemont, hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede vor dem Parlament keine Unabhängigkeit von Spanien ausgerufen. Er setze den Unabhängigkeitsprozess aus, sagte der 54-Jährige in Barcelona. Ziel sei, in den nächsten Wochen mit der Zentralregierung in Madrid ins Gespräch zu kommen und eine Vermittlung zu erreichen. Die Katalanen hätten sich bei dem Referendum am 1. Oktober zwar eindeutig für eine Unabhängigkeit ausgesprochen und so das Recht erworben, ein unabhängiger Staat zu werden. Er schlage dem Parlament aber vor, zunächst einige Wochen zu warten und in den Dialog zu treten. Dies sei eine verantwortungsbewusste Geste.

Puigdemont sagte, die katalanische Bevölkerung habe ihm an der Wahlurne zwar das Mandat gegeben, die Unabhängigkeit zu erklären. Er wolle sich jedoch zurückhalten, damit man ins Gespräch komme. Die Situation dürfe nicht verschärft, sondern müsse deeskaliert werden. Der einzige Weg vorwärts sei derjenige der Demokratie und des Friedens. Dazu müsse man miteinander sprechen. Die Katalanen hätten nichts gegen Spanien oder die Spanier. Er wolle vielmehr, dass man sich gegenseitig wieder besser verstehe.



Kritik der Opposition und aus Madrid

Mit dieser Geste hat der Chef der Regionalregierung eine weitere Zuspitzung der Krise vorerst vermieden. Unabhängigkeitsbefürworter unter den Abgeordneten applaudierten Puigdemont nach der Rede. Die Opposition des Regionalparlaments äußerte jedoch, seine Rede komme einem Putsch gleich. In Europa habe sein Vorgehen keine Unterstützung, sagte Oppositionsführerin Inés Arrimadas von der Partei Ciudadanos. Die meisten Katalanen fühlten, dass sie Katalanen, Spanier und Europäer seien. Auch die Zentralregierung in Madrid reagiere ablehnend. Die "implizite" Erklärung der Unabhängigkeit Kataloniens sei "unzulässig", sagte ein Regierungssprecher in Madrid.



Puigdemont hatte in seiner Rede die Zentralregierung in Madrid scharf kritisiert. Sie habe jeden Versuch des Dialogs abgelehnt: "Die Antwort war immer eine radikale und absolute Weigerung, kombiniert mit einer Verfolgung der katalanischen Institutionen", sagte der katalanische Regierungschef. An alle Spanier gerichtet fügte er hinzu: "Wir sind keine Verbrecher, keine Verrückten, keine Putschisten."

Am Sonntag vor einer Woche hatte Puigdemont ein Referendum über die Unabhängigkeit abhalten lassen – ungeachtet eines Verbots durch das Verfassungsgericht und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid. Gegner der Abspaltung hatten es mehrheitlich boykottiert. Bei der Befragung gewann dadurch das "Ja"-Lager mit etwa 90 Prozent, die Beteiligung lag nur jedoch bei nur 43 Prozent. Puigdemont reklamierte anschließend, damit habe Katalonien das "Recht auf Unabhängigkeit" erlangt.



Jubel vor dem Parlamentsgebäude

Sein Auftritt vor dem Regionalparlament war mit Spannung erwartet worden. Noch kurz vor seiner Rede hatte der Innenminister der Zentralregierung, Juan Ignacio Zoido, einen "letzten Aufruf" an Puigdemont gemacht, von einer Unabhängigkeitserklärung abzusehen.

Schon ab dem Nachmittag hatten sich immer mehr Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung unweit des Parlaments versammelt. Die Stimmung war gespannt, aber friedlich. Auf dem Platz vor dem Parlament brandete immer wieder Jubel auf, wenn Puigdemont vom Ergebnis des Referendums sprach.

Sowohl die Abstimmung als auch ihr Ergebnis ist in Spanien und auch in Katalonien höchst umstritten. In der regionalen Hauptstadt Barcelona waren am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen die Abspaltungspläne auf die Straße gegangen. Angesichts der Unabhängigkeitsbestrebungen hatten bereits große Unternehmen und Banken bekundet, von Katalonien nach Zentralspanien umzuziehen.



