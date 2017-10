Das katalanische Regionalparlament will am Montag zusammenkommen und über eine Loslösung von Spanien sprechen. "Das Parlament wird diskutieren, das Parlament wird sich treffen. Es wird eine Debatte geben, und das ist wichtig", sagte der für Außenpolitik zuständige Vertreter der katalanischen Regionalregierung, Raul Romeva, der BBC.

Am Donnerstag hatte das oberste spanische Gericht die Sitzung des Regionalparlaments untersagt, weil eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens gegen die Verfassung des Landes verstoßen würde. Die Richter hatten bereits das Unabhängigkeitsreferendum der Katalanen am vergangenen Sonntag für illegal erklärt. Bei dem Referendum hatte eine deutliche Mehrheit für die Abspaltung der wirtschaftsstarken Region von Spanien gestimmt – allerdings hatten nur 42 Prozent der Wahlberechtigten teilgenommen.

Die Regierung in Madrid hatte wochenlang versucht, die Volksabstimmung zu verhindern und lehnt einen Dialog mit der Führung der Regionalregierung ab. Um eine Abspaltung von Katalonien zu verhindern, könnte die spanische Regierung unter Rückgriff auf Artikel 155 der Verfassung die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Teilautonomie entziehen. Kataloniens Regionalpräsident Carles Puigdemont sagte der Bild-Zeitung er halte auch seine Verhaftung durch die spanischen Behörden für möglich.

Banken ziehen weg

Wegen der eskalierenden Lage wachsen die Sorgen in der Wirtschaft: Das Geldhaus Banco Sabadell reagierte mit der Ankündigung, seinen Unternehmenssitzes nach Alicante im Südosten Spaniens zu verlagern. Die CaixaBank – Nummer eins in Katalonien und Nummer drei in Spanien – könnte eine ähnliche Entscheidung am heutigen Freitag treffen.

Nach der Ratingagentur Standard & Poor's warnte auch Fitch, die Kreditwürdigkeit der Region im Nordosten Spaniens weiter herabzustufen. Als Grund gab sie "unvorhersehbare Ereignisse" in Katalonien an, womöglich sogar Störungen beim Finanzzugang für die Region. Die Kreditwürdigkeit Kataloniens ist bei Fitch auf die spekulative Kategorie BB abgesunken.