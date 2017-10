Bei den Polizeiaktionen zur Verhinderung des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums in der spanischen Region Katalonien sind nach amtlichen Angaben Hunderte Bürger verletzt worden. Es gebe bereits 337 Verletzte, teilte die katalanische Regionalregierung auf Twitter mit. Die katalanischen Rettungskräfte teilten mit, mindestens 91 Menschen seien verletzt worden. Es ist unklar, ob diese Anzahl nur die notärztlich behandelten Verletzten umfasst.

Die spanische Polizei hatte versucht, Teilnehmern der Abstimmung den Zugang zu den Abstimmungslokalen zu verweigern. Die Beamten gingen mit Gummiknüppeln vor und feuerten Gummigeschosse ab, Polizisten wurden wiederum durch Steinwürfe verletzt. Die Betroffenen wurden aufgerufen, bei der katalanischen Polizei Anzeige gegen die staatliche Polizeieinheit Guardia Civil zu erstatten.



#Portaveu@jorditurull: "hi ha 337 persones ferides o contussionades. Demanem a persones ferides que facin denúncia a @mossos" — Govern. Generalitat (@govern) 1. Oktober 2017

Der FC Barcelona will wegen der unübersichtlichen Lage sein Heimspiel in der spanischen Liga gegen Las Palmas am Abend ohne Publikum stattfinden lassen. Das Spiel wird im Camp Nou Stadion in Barcelona angepfiffen. Zuvor waren bereits alle Amateurspiele in Katalonien abgesagt worden.

Der Präsident von Katalonien hat das Vorgehen der Polizei verurteilt. Die Brutalität werde für immer eine Schande für den spanischen Staat sein, sagte Carles Puigdemont.

Die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, forderte den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy zum Rücktritt auf. "Wenn dies eine Demokratie ist, sollte das Vorgehen der Polizei sofort gestoppt werden, damit wir später einen Dialog haben können, der nötig ist", sagte sie. "Rajoy muss eindeutig zurücktreten, denn er hat versagt", sagte Colau.

Die stellvertretende spanische Ministerpräsidentin hatte den Polizeieinsatz verteidigt. Spanien sei mit Entschlossenheit und Verhältnismäßigkeit eingeschritten, sagte Soraya Sáenz de Santamaría. Die katalanische Regionalregierung habe mit der Durchführung der Abstimmung absolut unverantwortlich gehandelt, sagte sie.

Das von der katalanischen Regionalregierung ausgerufene Referendum findet trotz einer negativen Entscheidung des Verfassungsgsrichts und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid statt. Zur Verhinderung der Abstimmung hat te Madrid etwa 4.000 staatliche Polizisten nach Katalonien geschickt. Sie versuchten, die Wahllokale abzuriegeln und die Stimmabgabe zu verhindern.

Insgesamt waren mehr als 5,3 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Referendum ist nicht bindend. Die katalanische Regionalregierung hat dennoch angekündigt, im Falle eines Siegs für das Ja-Lager innerhalb weniger Tage die Unabhängigkeit von Spanien auszurufen. Das Verfassungsgericht hingegen, das die Volksabstimmung für illegal erklärt hat, beruft sich auf die gesetzlich verankerte Unteilbarkeit des spanischen Staates. Der Streit über die Abstimmung hat Spanien in die schwerste Verfassungskrise seit Jahrzehnten gestürzt.