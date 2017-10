Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont gibt dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy keine klare Antwort, ob er die Unabhängigkeit der Region ausgerufen hat. Dies geht aus einem Brief Puigdemonts hervor, der am Montag veröffentlicht worden ist. Darin fordert Puigdemont einen Aufschub für ein Ultimatum, das heute um 10 Uhr endete.

Puigdemont will stattdessen ein schnellstmögliches Treffen der beiden Regierungschefs, um in den nächsten zwei Monaten einen Dialog zu beginnen. "Unser Angebot zum Dialog ist ernsthaft – trotz allem, was passiert ist", schreibt der Katalane. An den Verhandlungen sollte "internationale, spanische und katalanische Persönlichkeiten" teilnehmen, heißt es weiter. Der Konflikt erfordere eine "politische Lösung".



Der spanische Außenminister Alfonso Dastis wies den Schritt als unzureichend zurück, der Brief sei "keine Antwort auf die Forderung" Madrids und bringe nicht die verlangte Klarheit. Ähnlich äußerte sich Justizminister Rafael Catala. Die spanische Regierung kündigte eine Erklärung der stellvertretenden Ministerpräsidentin Soraya Saenz de Santamaria für 10.30 Uhr an.

Für den Fall einer Abspaltung hatte die Zentralregierung in Madrid mit "harten Maßnahmen" gedroht. In seinem schriftlichen Ultimatum erwähnte Ministerpräsident Mariano Rajoy den Artikel 155 der Verfassung. Dieser ermöglicht unter anderem die Entmachtung der Führung jeder der 17 Autonomen Gemeinschaften des EU-Landes, die die Verfassung missachtet. Hätte die Regionalregierung die Loslösung von Spanien proklamiert, hätte es eine nochmalige Frist bis Donnerstag gegeben, um die Loslösung von Spanien zu widerrufen.



Innenminister Juan Ignacio Zoido hatte Puigdemont am Wochenende gewarnt, Madrid werde keine ausweichende oder zweideutige Antwort akzeptieren. Zulässig sei nur "ein Ja oder ein Nein". Falls keine eindeutige Antwort komme, werde man "davon ausgehen, dass die Unabhängigkeit erklärt worden ist".

Geringe internationale Unterstützung

Medien berichteten, Puigdemont habe wegen der geringen internationalen Unterstützung einer Abspaltung Kataloniens und wegen der Abwanderung von Firmen Zweifel bekommen, ob er die Unabhängigkeit ausrufen solle. Der Katalane forderte Madrid mehrfach zum Dialog auf. Zugleich riefen linksgerichtete Vertreter der katalanischen Regionalregierung Puigdemont auf, trotz aller Warnungen die Abspaltung von Spanien konsequent zu Ende zu führen.

Barcelona hatte am 1. Oktober gegen den Willen Madrids und trotz eines Verbots durch das Verfassungsgericht ein "verbindliches Referendum" über die Unabhängigkeit abgehalten. Rund 90 Prozent stimmten für eine Abspaltung von Spanien. Die Wahlbeteiligung lag allerdings nur bei etwas mehr als 40 Prozent.