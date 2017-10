In Malaysia hat der Prozess gegen zwei Frauen begonnen, die den Bruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un ermordet haben sollen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, Kim Jong Nam im Februar am Flughafen von Kuala Lumpur mit dem Nervengift VX getötet zu haben.



Im Falle einer Verurteilung droht den beiden die Todesstrafe. Die Regierungen von Südkorea und den USA vermuten, dass die nordkoreanische Regierung hinter dem Attentat steht. Pjöngjang weist den Vorwurf zurück.

Zum Prozessauftakt erklärten sich die Angeklagten für unschuldig. Sie glaubten laut eigener Aussage, Nam für eine Realityshow einen Streich zu spielen. Auf dem Video einer Überwachungskamera vom Flughafen war zu sehen, wie die beiden Frauen Nam eine Substanz ins Gesicht schmierten. Malaysische Ermittler fanden später Spuren des Nervengifts VX am Leichnam des 45-Jährigen. Der Prozess wird vermutlich mindestens zwei Monate dauern. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, zwischen 30 und 40 Zeugen zu laden.

Kim Jong Nam war der älteste Sohn des früheren nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong Il. Noch zu Lebzeiten des Vaters fiel er jedoch in Ungnade; daher rückte sein jüngerer Halbbruder Kim Jong Un nach dessen Tod 2011 an die Spitze des kommunistischen Staates auf. Der Halbbruder lebte seither unter dem Schutz der chinesischen Regierung mit seiner Familie in Macau. Er hatte sich zwar mehrmals kritisch über die Situation in seinem Heimatland geäußert, als vehementer Regimegegner galt er jedoch nicht.