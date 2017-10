Die irakische Armee ist bei ihrer Großoffensive im kurdisch dominierten Norden des Landes bis ins Zentrum der Provinzhauptstadt Kirkuk vorgedrungen. Innerhalb weniger Stunden hatte sie wichtige Ziele wie den Militärflughafen und Ölfelder der North Oil Company eingenommen. Anschließend eroberten Spezialeinheiten dann das Gebäude der kurdischen Regionalregierung – weitgehend kampflos, wie die Nachrichtenagentur Reuters und die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf lokale Sicherheitskreise und Bewohner der Stadt berichten.

Irak - Irakische Armee nimmt weite Teile Kirkuks ein

Reuters zufolge rückte die irakische Antiterroreinheit CTS mit etwa zehn Militärfahrzeugen vor und bezog in der Innenstadt Stellung. Der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi ordnete an, die irakische Flagge in Kirkuk und anderen kurdischen Gebieten zu hissen. Nach Angaben der Armee kontrollieren irakische Truppen inzwischen große Gebiete rund um die Millionenstadt, darunter auch eine Erdgasanlage und ein Kraftwerk.

"Pflicht, für Ordnung zu sorgen"

Die Offensive ist die bislang härteste Reaktion der Regierung in Bagdad auf das Unabhängigkeitsreferendum in der Kurdenregion und in Kirkuk. Dabei hatte sich am 25. September eine deutliche Mehrheit für eine Loslösung vom Irak ausgesprochen.



Iraks Ministerpräsident Al-Abadi rief die kurdischen Peschmerga-Kämpfer in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung auf, Teil der irakischen Streitkräfte zu werden. Es sei seine "verfassungsmäßige Pflicht", für Sicherheit zu sorgen und die Autorität der Zentralregierung durchzusetzen. Er forderte alle Bürger auf, mit der Armee zu kooperieren und "wachsam" zu sein.

Tatsächlich werden die Stadt und die nahegelegenen Ölfelder seit 2014 von den Kurden kontrolliert. Ihre Kämpfer hatten die Region kurz zuvor übernommen, nachdem die irakische Armee vor den anrückenden Milizionären des sogenannten "Islamischen Staats" (IS) geflohen war. Damit kontrollierten die Kurden auch die North Oil Company, eines der beiden größten Ölunternehmen des Landes. Nun will die irakische Zentralregierung die Hoheit über das Gebiet zurückgewinnen.

"Koordinierte Bewegungen, keine Angriffe"

Die USA, die sowohl die irakische Armee als auch die Peschmerga für den Anti-IS-Kampf mit Waffen ausgerüstet hatten, forderten beide Seiten auf, eine weitere Eskalation zu vermeiden. Eine Offensive wollte das Pentagon nicht bestätigen, sondern sprach von einem "Missverständnis". Man beobachte Militärfahrzeuge beider Seiten und glaube, es handele sich um "koordinierte Bewegungen, nicht um Angriffe", hieß es in einer Erklärung. "Zwei Elemente versuchten, unter beschränkten Sichtbedingungen miteinander in Verbindung zu treten."



Ähnlich harmlos stellten es irakische Militärvertreter dar, die von einem nahezu widerstandslosen Vormarsch sprachen. Vertreter der Kurden berichteten hingegen von Gefechten vor allem im Süden der Stadt. Ein Vertreter der Gesundheitsdienste sprach von zehn toten und 27 verletzten Kämpfern in der Region Dschadschamal. Dutzende Peschmerga würden noch vermisst. Aus Tus Chormatu wurden zwei Tote gemeldet. Die Peschmerga drohten, die irakische Regierung werde für die Offensive einen hohen Preis zahlen.

Kurden bitten USA um Hilfe

In der nordirakischen Provinz gibt es schon seit Jahrzehnten Konflikte zwischen Kurden und Arabern. Wichtigste Streitpunkte sind die sechs Ölfelder, die 340.000 Barrel pro Tag produzieren und der kurdischen Regionalregierung gute Einnahmen gesichert hatten – auch für einen eigenen Staat, den die Führung in dem von ihr kontrolliertem Gebiet zu errichten gedenkt.

Dies will nicht nur die Regierung in Bagdad, sondern auch deren Verbündete in der Türkei und in Iran verhindern. Beide Nachbarländer des Irak haben selbst große kurdische Minderheiten und befürchten Nachahmereffekte, sollten sich die irakischen Kurden mit ihren Sezessionsbestrebungen durchsetzen. Augenzeugen zufolge unterstützen die Regierungen in Teheran und Ankara auch die aktuelle Offensive der irakischen Armee. Demnach gab es Gefechte zwischen Peschmerga und einer vom Iran ausgebildeten und bewaffneten Schiitenmiliz.

Der Vertreter der kurdischen Regionalregierung in Washington, Bajan Sami Rahman, rief die USA via Twitter dazu auf, ihre Führungsrolle wahrzunehmen. Eine weitere Destabilisierung der Region und ein nächster Krieg müsse verhindert werden.