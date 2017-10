Der Libanon ist nach eigenen Angaben mit der Zahl der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien überfordert. "Mein Land kann das nicht mehr bewältigen", sagte Präsident Michel Aoun am Montag bei einem Treffen mit Vertretern der EU, der Arabischen Liga und des UN-Sicherheitsrates seinem Büro zufolge. Auch ohne eine politische Lösung des Syrien-Konfliktes müsse die Rückkehr der Flüchtlinge in stabile und weniger gefährliche Gebiete begonnen werden, sagte Aoun auf Twitter.



Im Libanon leben inzwischen 1,5 Millionen Flüchtlinge. Damit machen sie ein Viertel der Bevölkerung aus. Zu den Syrern kommen Palästinensische Flüchtlinge, die teils seit Jahrzehnten im Land leben. Syrische Flüchtlinge dürfen im Libanon nicht arbeiten, bekommen aber vom Staat weder eine Unterkunft noch finanzielle Unterstützung. Sie sind deshalb auf Schwarzarbeit oder die Versorgung durch Hilfsorganisationen angewiesen.



Einige libanesische Politiker befürchten Spannungen zwischen den überwiegend sunnitischen Syriern und den einheimischen Schiiten und Christen. Im Libanon regelt ein strenges proportionales System die politische Vertretung der Konfessionen. Muslime und Christen müssen im Verhältnis 1:1 im Parlament vertreten sein. Der Posten des Präsidenten ist nach einer ungeschriebenen Regel einem Christen vorbehalten, während die Sunniten den Ministerpräsidenten stellen.



Präsident Aoun war im Oktober 2016 zum Präsidenten gewählt worden. Er gilt als Verbündeter der schiitischen Hisbollah-Miliz. Davor war der Libanon mehr als zwei Jahre ohne Regierung, da sich die Parteien nicht auf einen Kandidaten einigen konnten.



Fünf Millionen Syrer auf der Flucht

Der Krieg in Syrien begann im März 2011 mit Protesten gegen Präsident Baschar al-Assad, die von der Armee gewaltsam unterbunden wurden. Neben gemäßigten Rebellen kämpfen auch zahlreiche islamistische Gruppen gegen Assad. Auch Russland und die USA sind in die Kämpfe involviert. Die Terrormiliz "Islamischer Staat", die weite Teile des Landes erobert hatte, steht kurz davor, ihre faktische Haupstadt Rakka an das Rebellenbündnis der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zu verlieren.

Die Nachbarländer Syriens haben die Hauptlast der Vertriebenen des Bürgerkriegs aufgenommen. Auch in Jordanien leben nach Angaben der Regierung 1,3 Millionen syrische Flüchtlinge. Insgesamt sind mehr als fünf Millionen Syrer auf der Flucht.