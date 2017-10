Die spanische Zentralregierung des konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy hat sich für die geplante Entmachtung der katalanischen Separatisten die Unterstützung der Oppositionsparteien in Madrid gesichert. Als größte Oppositionspartei teilten die Sozialisten mit, sie seien mit Maßnahmen zur Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien einverstanden. Nach ihren Angaben will die Zentralregierung im Januar Wahlen in der Provinz abhalten. Die Regierung selbst wollte dies zunächst nicht bestätigen, ein Sprecher bezeichnete einen solchen Schritt aber als "logisches Ende des Prozesses".

Rajoy will am Wochenende Schritte zur Übernahme der Regierungsgewalt in Katalonien verkünden. Er habe dafür die Unterstützung der Sozialisten und der Partei Ciudadanos, sagte Rajoy nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Er sicherte sich dort auch die Rückendeckung anderer Staats- und Regierungschefs der EU, unter ihnen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die EU selbst betrachtet den Konflikt als interne Angelegenheit und möchte nicht vermitteln.

Für Samstag hat Rajoy sein Kabinett zu einer Sondersitzung einberufen, bei der der Artikel 155 der Verfassung aktiviert werden könnte, mit dem Katalonien die Autonomierechte entzogen und die Region der Zentralverwaltung unterstellt würden. Möglich sind eine komplette Entmachtung der Regionalregierung oder eine Entlassung der Verantwortlichen mit bestimmten Aufgabenfeldern. In der spanischen Regierung hieß es, man wolle nicht die Autonomie Kataloniens beschneiden, sondern nur so lange die Geschäfte dort übernehmen, bis eine neue katalanische Regierung gewählt sei.

Der spanische Senat muss den Maßnahmen zustimmen und will nach eigenen Angaben einen Beschluss frühestens Ende kommender Woche fassen. Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hatte ein zweites Ultimatum der Zentralregierung verstreichen lassen, in dem eine klare Antwort verlangt worden war, ob sich die Region für unabhängig erklärt hat oder nicht. Es wäre das erste Mal in der rund 40-jährigen Geschichte der spanischen Demokratie, dass die Zentralregierung eine Regionalverwaltung des Amtes enthebt und dort Neuwahlen ansetzt.

Die Führung Kataloniens strebt seit Längerem die Unabhängigkeit der Region an. Am 1. Oktober hielt sie ein Unabhängigkeitsreferendum ab, obwohl das Oberste Gericht es zuvor als verfassungswidrig erklärt hatte. Etwa 90 Prozent stimmten für die Unabhängigkeit, allerdings nahm weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten teil. Die spanische Zentralpolizei war zum Teil gewaltsam gegen Wähler vorgegangen. Die EU unterstützt ein vereintes Spanien. Kein anderes Land hat sich hinter die katalanischen Separatisten gestellt.

Protest mit Banknoten in Barcelona

Unterdessen hat die katalanische Unabhängigkeitsbewegung nach der Androhung von Zwangsmaßnahmen eine neue Protestaktion gestartet. Zahlreiche Menschen folgten einem Aufruf, Geld von ihren Bankkonten abzuheben.



In Barcelona hoben zahlreiche Unabhängigkeitsbefürworter die symbolische Summe von 155 Euro ab. Der Betrag ist eine Anspielung auf den besagten Verfassungsartikel 155. "Es ist Zeit, zu zeigen, dass unsere Stärke in jedem von uns liegt, dass die Summe der kleinen individuellen Schritte alles verändern kann", teilte die Organisation Òmnium Cultural mit, die gemeinsam mit der Bürgerinitiative Katalanische Nationalversammlung (ANC) zu der Aktion aufgerufen hatte. Ihre Anführer Jordi Sánchez und Jordi Cuixart waren Anfang der Woche unter dem Vorwurf "aufrührerischen Verhaltens" verhaftet worden.



Die Banken in Katalonien zeigten sich von dem Protest unbeeindruckt. Ein Sprecher der Banco Sabadell sagte, dass "absolute Ruhe" herrsche; ähnlich äußerten sich Vertreter der CaixaBank. Beide Institute waren in dem Aufruf explizit genannt worden, da sie ihren Sitz wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen von Barcelona nach Valencia beziehungsweise Alicante verlegen wollten. An der Börse stießen Investoren Papiere der Banken ab. Aktien von Banco Sabadell fielen an der Börse Madrid um 1,6 Prozent, CaixaBank verlor 0,3 Prozent.

Bereits Anfang der Woche kam es zu Protesten in Katalonien. 200.000 Demonstranten zogen mit Kerzen durch das Zentrum Barcelonas und forderten die Freilassung der Aktivisten sowie die Unabhängigkeit Kataloniens. Auch in Girona, Reus und anderen Städten der Region gab es ähnliche Demonstrationen.