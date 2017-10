Die Politikerin Jacinda Ardern wird mit 37 Jahren wohl die jüngste Premierministerin Neuseelands. Allerdings benötigte sie dafür die Unterstützung der Rechtspopulisten. Der Chef der rechtspopulistischen Partei New Zealand First (NZF), Winston Peters, sprach sich für eine Koalition mit Labour aus. Knapp vier Wochen nach der Wahl kann Ardern damit eine Koalitionsregierung aus Labour, NZF und den Grünen bilden. Die Sozialdemokratin kommt in dieser Konstellation auf 63 von 120 Sitzen im Parlament in Wellington.



Bei der Parlamentswahl am 23. September hatte eigentlich die konservative Nationalpartei von Regierungschef Bill English mit mehr als 44 Prozent klar die meisten Stimmen gewonnen. Aber seine Partei verfehlte mit 56 Sitzen die absolute Mehrheit. Die Sozialdemokraten unter Ardern waren nur auf 36 Prozent gekommen, zusammen mit den Grünen, die acht Mandate gewannen, kam der Block aus Labour und Grüner Partei auf 54 Sitze.

Weil den Konservativen Koalitionspartner fehlten, konnte English keine neue Regierung bilden. So kam die Entscheidung der nationalistischen New Zealand First zu. Die Rechtspopulisten hatten bei der Wahl lediglich sieben Prozent der Stimmen erreicht und stellen neun Sitze. Parteichef Peters entschied sich nun, die Sozialdemokraten zu unterstützen. "Wir mussten uns zwischen einem veränderten Status Quo und einem Wandel entscheiden", sagte der NZF-Chef. "Deswegen haben wir uns letztlich für eine Regierungskoalition von New Zealand First mit der New Zealand Labour Party entschieden."



Deal mit den Rechtspopulisten

Sicherlich spielte bei der Entscheidung auch eine Rolle, dass dem 72-Jährigen von den Sozialdemokraten der Posten des Vize-Premiers angeboten wurde. Labour und Grüne müssen der Koalition nun noch zustimmen.

"Das ist ein aufregender Tag", erklärte die bisherige Oppositionschefin und Mitte-Links-Politikerin Ardern. Sie wolle eine Regierung für ein "faireres, besseres Neuseeland" bilden. Die 37-Jährige gilt als jung und charismatisch. Erst im August hatte sie die Führung der Labour-Partei übernommen, nachdem ihr Vorgänger Andrew Little angesichts schlechter Umfragewerte zurückgetreten war. "Jeder weiß, dass ich gerade den schlimmsten Job in der Politik akzeptiert habe", sagte sie nach ihrer Ernennung. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass es hart ist, in der Opposition zu sein."

Fernsehjournalisten fragten sie nach Babyplänen

Ihr Alter und ihr Geschlecht waren bereits mehrfach Thema in den Medien. Viel diskutiert wurden zwei Fernsehauftritte, bei denen sie innerhalb eines Tages zweimal von männlichen Fernsehmoderatoren nach ihren Babyplänen gefragt wurde. Einer der Moderatoren, Mark Richardson, stellte infrage, ob Mutterschaftsurlaub für eine amtierende Regierungschefin akzeptabel wäre. Die meisten Arbeitgeber wüssten gerne über die Kinderplanung ihrer Beschäftigten Bescheid, sagte er.



Ardern antwortete, sie sei zwar bereit, die Frage offen zu beantworten, andere Frauen sollten sich aber nicht dazu gedrängt fühlen. "Was andere Frauen betrifft, ist es völlig inakzeptabel, zu sagen, dass sie auf diese Frage an ihrem Arbeitsplatz antworten müssten", sagte Ardern und zeigte mit dem Finger auf Richardson. "Das ist inakzeptabel." Sie hatte bereits in der Vergangenheit über die Schwierigkeit gesprochen, Beruf und Familienplanung unter einen Hut zu bringen.



Ihre Haltung in der Fernsehsendung stieß bei vielen Landsleuten auf Zustimmung. Einige wiesen darauf hin, dass es nach neuseeländischem Recht illegal ist, Frauen aufgrund einer Schwangerschaft zu benachteiligen. Ardern äußerte sich überrascht, dass das Thema auch international Schlagzeilen machte. "Ich denke, es zeigt einfach, dass es ein wichtiges Thema ist, auch über die Grenzen Neuseelands hinaus", sagte sie. "Solange wir weiter in der Lage sind, antiquierte Ansichten in Frage zu stellen, für die in Neuseeland und überall sonst kein Platz ist, wird die Diskussion bestimmt ihr Gutes haben."



Ardern trat bereits mit 17 Jahren in die Labour-Partei ein und war Präsidentin der Internationalen Union der Sozialistischen Jugend. 2008 wurde sie erstmals ins Parlament gewählt.

Nachdem sie Parteichefin geworden war, startete Labour eine Aufholjagd. Und wie soll die Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Rechtspopulisten aussehen? Die New Zealand First verfolgt eine nationalistische Politik. Ardern will Tausende bezahlbare Wohnungen bauen, um gegen unkontrollierte Hauspreise vorzugehen. Zudem will sie mehr Geld für die Gesundheitsvorsorge und Bildung ausgeben und verschmutzte Wasserwege säubern.