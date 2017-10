Bei einem Angriff auf eine Militärpatrouille im Südwesten Nigers sind drei Soldaten eines US-Sondereinsatzkommandos getötet worden. Zwei weitere wurden bei dem Vorfall in dem westafrikanischen Land verwundet, wie US-Medien unter Berufung auf das amerikanische Militär berichteten.



Das Verteidigungsministerium in Washington hatte zunächst nur Berichte von einem feindlichen Angriff bestätigt und machte auch auf Anfrage keine weiteren Angaben zu den Soldaten. US-Präsident Donald Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses über den Vorfall informiert als er von Las Vegas zurück nach Washington war.

Wie der französische Auslandssender Radio France International berichtete, kamen die Angreifer aus Mali und attackierten am Mittwoch zunächst das Dorf Tongo Tongo in Nord-Tillabéri. Die Patrouille sollte die Angreifer dem Bericht zufolge verfolgen, geriet dabei aber selbst in einen Hinterhalt. Mehrere einheimische und US-Soldaten seien getötet worden, mehrere weitere würden vermisst.

Tillabéri gehört zu den Gebieten im Niger, in denen seit März wegen anhaltender Angriffe aus Mali der Ausnahmezustand gilt. Für die Angriffe auf Militärposten und Flüchtlingslager werden Dschihadisten verantwortlich gemacht. Im Juni hatte Nigers Armee eine Offensive gegen die Dschihadisten gestartet.



Die US-Armee unterstützt das Militär von Niger bei der Ausbildung und leistet Sicherheitsbeistand im Kampf gegen Extremisten in der Region. Die nun getöteten drei Soldaten sind Washington Post die ersten amerikanischen Verluste bei einem Gefecht im Niger.