Im Konflikt um die Unabhängigkeit der Kurden im Nordirak hat der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi einen Kompromissvorschlag der kurdischen Führung abgelehnt. Er werde nur eine Annullierung der Volksabstimmung akzeptieren, sagte al-Abadi bei einem Besuch in der iranischen Hauptstadt Teheran. Die kurdische Autonomieregion habe sich an die irakische Verfassung zu halten.

Die Regionalregierung von Kurdenpräsident Masud Barsani hatte in der Auseinandersetzung angeboten, das Ergebnis des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums aus dem September einzufrieren. Außerdem würden mit sofortiger Wirkung alle militärischen Operationen in der Region beendet und das Feuer eingestellt. Damit wollte die kurdische Regierung den Weg zu Gesprächen mit der irakischen Regierung ebnen. Zuvor hatten die Kurden bereits die Wahlen des Präsidenten und des Parlaments in der Region um acht Monate verschoben.

Die Vereinten Nationen boten der Regional- und der Zentralregierung ihre Vermittlung an. "Beide Seiten haben öffentlich ihren Willen erklärt, einen Dialog und Verhandlungen auf der Grundlage der Verfassung zu führen", sagte der UN-Gesandte Ján Kubiš. "Die UNO steht bereit zu helfen, wenn dies gewünscht wird."

Der Konflikt zwischen Kurden und Zentralregierung war eskaliert, nachdem die Kurden ihre Unabhängigkeitspläne vorangetrieben hatten. Die Regierung in Bagdad lehnt eine solche Abspaltung ab. Sie reagierte mit einer militärischen Offensive und eroberte die Stadt Kirkuk, aus der die kurdischen Peschmerga sich offenbar weitgehend kampflos zurückzogen hatten. Irakische Truppen waren in der vergangenen Woche außerdem in zahlreiche weitere Gebiete vorgerückt, die unter Kontrolle kurdischer Peschmerga gestanden hatten.