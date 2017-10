US-Präsident Donald Trump hätte im Falle militärischer Pläne gegen Nordkorea nicht völlig freie Hand. Trump könnte einen Militärschlag gegen Nordkorea nur im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung für US-Bürger oder nationaler Sicherheitsinteressen eigenständig befehlen, sagten Verteidigungsminister James Mattis und Außenminister Rex Tillerson am Montag vor dem Außenausschuss des US-Senats. Auf Grundlage der amerikanischen Verfassung habe er das Recht in diesem Fall zu handeln, die Erlaubnis durch den US-Kongress müsse er dann nicht haben.

Läge jedoch keine akute Bedrohungslage vor, müsste eine Ermächtigung durch den Kongress erfolgen. Mattis und Tillerson wollten aber nicht erklären, wie genau sie eine akute Bedrohung definieren. Die Minister standen den Parlamentariern Rede und Antwort zur Debatte um das Gesetz zur Genehmigung von Militäreinsätzen (Authorization for Use of Military Force, AUMF). Es wurde vor 16 Jahren beschlossen, um im Kampf gegen den Terrorismus das Militär einzusetzen und hat nichts mit Nordkorea zu tun. Beide Minister warnten, dass die bestehende Regelung zu Einsätzen gegen Terrorgruppen rechtlich ausreichend seien. Deren Abschaffung hingegen sende das Signal, dass die USA sich aus Konflikten zurückzögen.

Hintergrund der aktuellen Diskussion ist zum einen ein von den US-Demokraten geplanter Gesetzentwurf, der Trump einen Präventivschlag gegen Nordkorea verbieten soll, wenn es zuvor keine Bedrohung oder eine Genehmigung des Kongresses gab. Sie sind besorgt über Trumps streitlustige Aussagen in Richtung Nordkorea und darüber, dass Pjöngjang sein nukleares Waffenarsenal ausbaut. Zudem war in jüngster Zeit eine Debatte in den USA entbrannt über die rechtliche Basis für den Kampf von US-Soldaten gegen den weltweiten Terrorismus. Die Debatte hatte durch den Tod von vier US-Soldaten in Niger erneut Brisanz erhalten.

US-Außenminister Rex Tillerson (r.) und Verteidigungsminister James Mattis am Montag vor dem Außenausschuss des US-Senats © Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Tillerson und Mattis argumentierten am Montag vor dem US-Senat, falls der Kongress eine neue Regelung für Militäreinsätze vorsehe, solle sie nicht auf ein bestimmtes Zeitfenster oder auf ein bestimmtes Land beschränkt werden. Dies gebe Feinden lediglich Tipps, sagte Mattis. Dass die USA in einer Ära der dauerhaften Gefechte seien, müsse anerkannt werden. "Und den Kampf beenden wir wahrscheinlich schneller, wenn wir unseren Gegnern nicht den Tag sagen, wann wir mit unserem Kampf aufhören wollen."

Die beiden 2001 und 2002 erlassenen Ermächtigungen seien "weiterhin eine angemessene Grundlage für die fortlaufenden militärischen US-Operationen gegen eine mutierende Bedrohung", sagte Mattis mit Blick auf den internationalen Terrorismus. Der US-Kongress hatte in der Amtszeit von Präsident George W. Bush nach den Anschlägen in New York und Washington vom 11. September 2001 eine Verfügung erlassen, die den US-Streitkräften den umfangreichen Kampf gegen den Terrorismus in aller Welt erlaubt. Im Jahr 2002 folgte eine Erlaubnis zur Gewaltanwendung gegen den Irak, damals regiert von Machthaber Saddam Hussein.

2001 konnte noch niemand vorhersehen, dass die USA mit der Terrormiliz "Islamischer Staat" eine Gruppe bekämpfen würden, die es damals noch nicht gab. Zudem war nicht absehbar, dass der Konflikt in Syrien stattfinden und Auseinandersetzungen mit der syrischen Regierung beinhalten würde. Im April etwa hatte Trump den Beschuss eines syrischen Luftwaffenstützpunktes angeordnet.