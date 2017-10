US-Präsident Donald Trump hat den parteiübergreifenden Deal im Streit über Obamacare nun doch kritisiert. Zuvor hatte er die Einigung gelobt. Trump schrieb auf Twitter, er unterstütze zwar den federführenden Senator Lamar Alexander als Person "und auch den Vorgang". Allerdings könne er sich niemals hinter Hilfen für Unternehmen stellen, die durch die Reform ein Vermögen verdient hätten.

Der republikanischen Senator Lamar Alexander und dessen demokratische Kollegin Patty Murray hatten am Dienstag verkündet, eine Einigung über eine Übergangslösung für Obamacare erzielt zu haben. Der Plan soll die Gesundheitsreform von dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama für zwei Jahre stabilisieren, um Zeit für eine gründliche Überarbeitung des Gesundheitssystems zu gewinnen.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, weiter staatliche Zahlungen an Versicher zu leisten. Die waren zuvor von Trump blockiert worden. Mehrere Bundesstaaten beantragten bei einem Bundesgericht eine einstweilige Verfügung, damit die Zahlungen fortgesetzt werden.

Keine großen Erfolgsaussichten

Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders sagte daraufhin, Trump sehe den Entwurf zwar als Schritt in die richtige Richtung an. "Aber es ist kein umfassender Ansatz". "Wir brauchen etwas, das ein wenig weiter geht, bevor wir mitmachen können." Ob der Entwurf genug Unterstützung im Kongress erhalten wird, war zunächst nicht klar. Die Senatoren sagten, sie hielten an ihrem Plan auch ohne die Unterstützung Trumps fest.

Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, sagte, dass er keine großen Erfolgsaussichten für den Plan sehe. Der Senat solle eher seinen Fokus darauf legen, Obamacare aufzuheben und zu ersetzen. Der republikanischen Senator John Thune sagte, er denke nicht, dass der Plan ohne die Unterstützung des Präsidenten die benötigten Stimmen im Senat oder Abgeordnetenhaus bekomme. "Wir sind blockiert", sagte Thune.



Die staatlichen Direktzahlungen sollen vor allem Amerikaner mit niedrigen Einkommen entlasten. Werden keine weiteren Zahlungen geleistet, rechnen Experten damit, dass die Versicherungsprämien stark ansteigen. Die US-Regierung ist hingegen der Meinung, dass den Subventionen die juristische Grundlage fehle. Obama habe seine Befugnisse überschritten, als er diese Regelung beschlossen hatte.