Der wahrscheinliche Wahlsieger heute Abend wird Sebastian Kurz heißen. Er hatte seine ÖVP im Frühjahr übernommen, die Regierungskoalition mit der SPÖ aufgekündigt und diese Neuwahlen erzwungen.





Inhaltlich hat er seine Partei total auf sich zugeschnitten. Sie tritt an als Liste Kurz – die neue Volkspartei. Er veränderte die Parteifarbe – das ging alles so schnell, dass Beobachter davon ausgehen: Die Pläne für die Machtübernahme in der Partei lagen lange bereit.





Greift der 31-Jährige nun nach der Macht im Land? Gut möglich. Umfragen sahen ihn vorn, wenn auch sein Vorsprung zuletzt schmolz. In den TV-Duellen brillierte er nicht gerade.





Inhaltlich hat er seiner ÖVP einen Rechtsruck verschrieben. Es sieht danach aus, als wolle Kurz nach der Wahl zügig ein Bündnis mit der rechtspopulistischen FPÖ schmieden. Österreichische Medien berichten, Kurz wolle bereits bis zum Nationalfeiertag ein Grundsatzabkommen mit der FPÖ – also am 26. Oktober, elf Tage nach der Wahl.