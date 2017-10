Wie wird sich das deutsch-türkische Verhältnis entwickeln, sollten die Grünen in Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP das Amt des Außenministers erhalten und Parteichef Cem Özdemir zum Außenminister machen? Derzeit ist das nur eine vage Möglichkeit, trotzdem beschäftigt sie bereits Menschen in der Türkei und in Deutschland.

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hofft nach der Bundestagswahl auf eine Verbesserung des deutsch-türkischen Verhältnisses. "Eine Normalisierung erwarten sowohl die Menschen in der Türkei als auch die Menschen in Deutschland", sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoğlu. Er rechne bei einer Entscheidung für Özdemir als Außenminister nicht mit einer weiteren Verschlechterung der Beziehungen. "Ich glaube nicht, dass er ein großes Interesse daran hat, diesen Abstand zwischen Deutschland und der Türkei noch zu vergrößern."

Özdemir ist einer der schärfsten Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Deutschland. Er hat den Staatschef unter anderem als "AKP-Diktator" und wegen der Inhaftierung Deutscher aus politischen Gründen als "Geiselnehmer" bezeichnet.

Kritik aus der AKP

In der türkischen Regierungspartei AKP wird die Möglichkeit, dass Özdemir Außenminister werden könnte, dagegen mit Skepsis gesehen. "Dann hätten wir möglicherweise verschenkte Jahre vor uns", sagte der AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroğlu. "Cem Özdemir wird in der Türkei nicht als Botschafter Deutschlands wahrgenommen, sondern als jemand, der türkische Innenpolitik betreiben möchte."



Erdoğan werde sich aber "schon aus realpolitischen Gründen bemühen", Özdemir als Repräsentanten Deutschlands eine Chance zu geben, sagte Yeneroğlu, der dem Menschenrechtsausschuss des türkischen Parlaments vorsitzt. Das hänge aber davon ab, ob der Grünen-Chef seine Haltung ändere. "Wenn er vor einem möglichen Türkei-Besuch so unqualifizierte Äußerungen wie in der Vergangenheit von sich gibt, wird er nicht willkommen sein."

Yeneroğlu sagte, er habe Özdemir am Abend der Bundestagswahl eine SMS geschickt, in der er ihn zum Wahlergebnis beglückwünscht und seiner Hoffnung auf eine Verbesserung der angespannten deutsch-türkischen Beziehungen Ausdruck verliehen habe. Eine Antwort habe er nicht erhalten.

Sollte Özdemir den Posten bekommen, wäre er der erste Bundesaußenminister mit sogenanntem Migrationshintergrund. Seine Eltern waren in den 1960er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Eine türkischstämmige Staatsministerin gab es mit der Migrationsbeauftragten Aydan Özoğuz bereits in der auslaufenden Wahlperiode im Kabinett.