Bei der Freilassung des Menschenrechtlers Peter Steudtner aus türkischer Untersuchungshaft hat der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder eine zentrale Rolle gespielt. Das berichten das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) und der Spiegel übereinstimmend. Außenminister Sigmar Gabriel bestätigte dem Nachrichtenmagazin den Auftrag an den Altkanzler. "Ich bin Gerhard Schröder sehr dankbar für seine Vermittlung", sagte Gabriel demnach.

Schröder habe den Fall bei einem Treffen mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan angesprochen und erreicht, dass Steudtner aus der Haft entlassen wird, heißt es in den Berichten. Laut Spiegel war Schröder eine Woche nach der Bundestagswahl in der Türkei und habe sich auch um die Freilassung der anderen inhaftierter deutschen Staatsbürger Deniz Yücel und Meşale Tolu bemüht.

Nach Angaben des Redaktionsnetzwerks hatte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) den Altkanzler als Vermittler eingeschaltet. Laut Spiegel war Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Anfang an eingeweiht. Sie habe sich auch mit dem Altkanzler getroffen. Er soll im Auftrag der Bundesregierung und nicht als Privatperson in der Türkei gewesen sein.

Türkei will Gerichtsverfahren fortführen

Die türkische Regierung beharre nun darauf, dass das laufende Gerichtsverfahren ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird. Es sollte demnach kein politischer Eingriff in dieses Verfahren erfolgen.

Schröder selbst teilte mit, dass er dazu keine Stellungnahme abgeben werde. Er freue sich gleichwohl über die Freilassung Steudtners.

Zum Prozessauftakt gegen Steudtner und weitere Menschenrechtler hatte die Staatsanwaltschaft die Freilassung aus der Untersuchungshaft beantragt, in der Steudtner seit 100 Tagen saß. Den Angeklagten wird "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Steudtner wies alle Vorwürfe zurück: "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt", sagte er vor dem Gericht in Istanbul. Der Prozess soll am 22. November weitergehen.