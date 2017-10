ZEIT ONLINE: Frau Kızılocak, zeigt die Freilassung von Peter Steudtner, dass der Rechtsstaat in der Türkei doch noch funktioniert?

Gülay Kızılocak: Die Justiz in der Türkei funktioniert nur noch sehr eingeschränkt. Man kann die Entscheidung aber als Zeichen lesen, dass die Justiz zumindest in Teilen noch auf Rechtsstaatlichkeit beharrt. Am Ende war es aber vor allem der internationale Druck, der Steudtner befreit hat.

Gülay Kızılocak ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Türkeistudien (ZfT). Ihre Schwerpunkte sind dort unter anderem die politische Entwicklung der Türkei sowie die deutsch-türkischen Beziehungen.

ZEIT ONLINE: Die Freilassung war ein politisches Zeichen?

Kızılocak: Justiz und Politik haben hier sicher zusammengespielt. Es ist ja bekannt, dass Gerhard Schröder vermittelt hat. Solche Vermittler scheinen mittlerweile nötig, um zu einer Normalisierung der Beziehungen beizutragen.

ZEIT ONLINE: Sind wir auf dem Weg einer Normalisierung?



Kızılocak: Die Freilassung Steudtners war ein erster kleiner Schritt, eine kleine Verbesserung. Von einer Normalisierung können wir aber noch lange nicht sprechen.



ZEIT ONLINE: Auch der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel und die deutsche Übersetzerin Meşale Tolu sind noch in türkischer Haft. Was bedeutet Steudtners Freilassung für sie?

Kızılocak: Ich bin guter Hoffnung, dass bald Bewegung in die Fälle kommen wird. Man darf aber nicht vergessen, dass in der Türkei immer noch der Ausnahmezustand herrscht. Er wurde gerade erst wieder verlängert. Im Fall von Meşale Tolu hat ja immerhin bereits eine Verhandlung stattgefunden, auch wenn die vertagt wurde. Der Fall Yücel ist schwieriger, da existiert nicht einmal eine Anklageschrift.



ZEIT ONLINE: Erdoğan hat sich schon öfter zum Fall Yücel geäußert und ihn als Spion bezeichnet. Kann die Justiz in solchen Fällen überhaupt unabhängig arbeiten?

Kızılocak: Nein, das kann sie nicht. So direkt wie bei Yücel hat sich Erdoğan zwar nicht zum Fall Steudtner geäußert, doch auch hier hat er sich eingemischt. Das bereits größtenteils eingeführte Präsidialsystems hat den politischen Einfluss auf die Justiz noch vergrößert.



ZEIT ONLINE: Peter Steudtner ist wieder in Deutschland. Seine Entlassung aus der Untersuchungshaft ist aber noch kein Freispruch. Was erwarten Sie von dem Prozess, der Ende November weitergehen wird?

Kızılocak: Er hat alle Vorwürfe, die sehr dünn waren, zurückgewiesen. Jetzt wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft aus der Untersuchungshaft entlassen. Das macht Hoffnung, dass er am Ende auch freigesprochen wird.