Es dauerte nur ein paar Stunden, bis sich die Terrorgruppe IS die Tat von Las Vegas zu eigen machte. Der Schütze sei einer ihrer Soldaten gewesen, erklärte das Propagandaorgan der Organisation. Beweise gab es für die Behauptung allerdings keine, und auch die bisherigen Berichte zum Hintergrund und Leben des Todesschützen Stephen P. lassen diesen Schluss nicht zu. Verbindungen zu terroristischen Gruppen finden sich in seiner Biographie genauso wenig wie andere Auffälligkeiten, die einen Hinweis darauf geben, warum der 64-Jährige Amerikaner in der Nacht zu Montag mindestens 58 Menschen tötete und mehr als 500 weitere verletzte. Es fühle sich an, als sei ein Asteroid vom Himmel gefallen, so P.’s Bruder Eric gegenüber Journalisten.

Der Bruder beschrieb P. als semi-professionellen Spieler, der mindestens einmal im Monat die knapp 130 Kilometer von seinem kleinen Wohnort Mesquite ins südwestliche Las Vegas fuhr, um dort Country-Konzerte zu besuchen und mit hohen Einsätzen Video-Poker zu spielen. Einmal habe er ihm eine Nachricht geschickt, dass er 250.000 Dollar gewonnen habe, sagte Eric P. am Montag gegenüber Journalisten der Washington Post. Ob sein Bruder Spielschulden gehabt habe, wisse er nicht. Als pensionierter Buchhalter habe Stephen reichlich Geld gehabt. "Er war ein wohlhabender Typ, der auf Kreuzfahrten ging und sich alles leisten konnte, was er wollte", so der Bruder. Der Amerikaner besaß mehrere Mietshäuser in Florida und Texas. Nicht weit von seinem Wohnort hatte Stephen P. einen zweiten Wohnsitz, den Behörden noch am Montag durchsuchen wollten.

Auch sonst scheint im Leben des 64-jährigen Täters bislang wenig auf ein Motiv hinzudeuten. Zwar gehörte sein Vater, der vor wenigen Jahren gestorben war, einst als Bankräuber zu den zehn meistgesuchten Kriminellen des Landes. Aus dem Gefängnis war er ausgebrochen, er galt als gewalttätig und geistesgestört. Stephen P. selbst aber blieb unauffällig. Psychische Probleme hatte der Amerikaner nach bisherigem Erkenntnisstand nicht, auch Alkohol- oder Drogenprobleme waren der Familie nicht bekannt.



Selbst die Behörden in Mesquite und Las Vegas gaben am Montag an, Stephen P. nicht auf dem Radar gehabt zu haben - abgesehen von einem Bußgeld wegen einer Verkehrswidrigkeit. Er sei ein Typ gewesen, der spielte, reiste und "Burritos bei Taco Bell" aß, so sein Bruder. Verbindungen zu einer politischen Bewegung seien ihm genauso wenig bekannt wie ein besonders religiöser Hintergrund.

Unsympathischer Einzelgänger

Die Nachbarn von Stephen P. in der Seniorensiedlung Del Webb, einer Anlage mit Clubhaus, Fitnessstudio und Swimmingpool, beschreiben den Mann gegenüber US-Medien mal als "normal", mal als unsympathischen und "extrem aggressiven" Einzelgänger, der reserviert gewesen sei und zurückgezogen gelebt habe. Nie habe er den eigenen Garten genutzt, die Vorhänge seien immer zu gewesen, erklärte eine Nachbarin gegenüber der Washington Post. Stephen P. und seine Freundin hätten oft bis zum Mittag geschlafen. Sie seien "permanent auf Las Vegas-Rhythmus" gewesen. Im Haus, so ein weiterer Nachbar, habe es ausgesehen wie in einer Studentenbude: Ein Stuhl, ein Bett, zwei Lehnstühle. "Es schien, als sei er jederzeit bereit, aufzubrechen." Nachbarn hatte er Schlüssel zu seinem Haus gegeben, mit der Bitte, hin und wieder nach dem Rechten zu sehen, weil sie selbst nicht oft vor Ort seien.

Polizisten parken vor dem Haus in Mesquite, Nevada, in dem der Todesschütze mit seiner Freundin gelebt hat. © Gabe Ginsberg/Getty Images





Der 64-Jährige hatte zuvor bereits in Kalifornien, Texas und Florida gelebt und war vor Jahrzehnten schon einmal verheiratet, bevor er seine jetzige Freundin traf. Kinder hatte Stephen P. nicht, der Kontakt zur Familie war sporadisch. Ob sein Bruder und dessen jetzige Freundin verheiratet waren, konnte Eric P. nicht sagen. Stephen P. war mit seiner Freundin vor einem Jahr von Florida nach Nevada umgezogen, der Rest der Familie blieb zurück. Zuletzt habe er von seinem Bruder gehört, nachdem Wirbelsturm Irma vor rund zwei Wochen in Florida gewütet hatte, erklärte Eric P. Stephen habe sich per Textnachricht nach dem Wohlbefinden der 90-jährigen Mutter erkundigt.

Der Besitzer eines örtlichen Waffenladens bestätigte gegenüber der New York Times, P. habe bei ihm innerhalb eines Jahres eine Pistole und zwei Gewehre gekauft. Der Amerikaner besaß einen Waffenschein, ein Waffennarr sei er aber nicht gewesen, sagte sein Bruder. Einen militärischen Hintergrund, der den Besitz von halbautomatischen Waffen erklären könnte, hatte er nicht. Der Rentner besaß auch einen Pilotenschein, zwei einmotorige Maschinen waren nach Behördeninformationen auf seinen Namen angemeldet. Die medizinische Untersuchung, die für das Fliegen notwendig ist, hatte Stephen P. seit Februar 2008 nicht mehr erneuert.

Der Rüstungskonzern Lockheed Martin veröffentlichte am Montag eine Stellungnahme und erklärte, P. habe zwischen 1985 und 1988 drei Jahre lang für einen Vorgänger des heutigen Unternehmens gearbeitet. Ob er in dieser Zeit auffällig gewesen sei, war bislang nicht bekannt. Der Konzern sagte seine volle Kooperation mit den Ermittlern zu. Die örtlichen Behörden gaben sich bei Fragen nach möglichen Motiven am Montag ratlos. "Wir hatten keinerlei Informationen über diese Person", fasste der Polizeichef von Las Vegas, Joseph Lombardo, zusammen. "Ich weiß nicht, wie wir diese Tat hätten verhindern sollen."