In ganz Europa ist das katalanische Referendum um die Unabhängigkeit kommentiert worden. Viele kritisieren das Vorgehen und die unnachgiebige Haltung der Separatisten. Vor allem lasten die Kommentatoren die Eskalation des Konflikts allerdings der Zentralregierung, besonders Ministerpräsident Mariano Rajoy, an. Viele fordern die EU auf, sich einzuschalten.

Der Zürcher Tages-Anzeiger gibt in erster Linie Ministerpräsident Rajoy eine Mitschuld daran, dass die Separatisten an Popularität gewonnen haben: "Inzwischen ist die Lust auf einen eigenen Staat in Katalonien gewachsen, selbst bei jenen, die mit den fanatischen Regionalisten lange nichts zu tun haben wollten. (…) Madrid bestätigte unter konservativer Führung das Bild eines autoritären Staates, der unfähig ist, auf die Anliegen einer regionalen Minderheit einzugehen, der null Fingerspitzengefühl zeigt im Umgang mit einer anderen Kultur und der keine Vorstellung davon hat, wie sich politische Konflikte anders lösen lassen als mit Gerichten und Polizei."

Die Amsterdamer Zeitung de Volkskrant appelliert an beide Seiten zur Deeskalation, Madrid müsse den Katalanen mehr Rechte zugestehen: "Es ist zu hoffen, dass die katalanischen Anführer einsehen, dass dieses Referendum eine zu wackelige Basis ist, um die Unabhängigkeit auszurufen. Das wäre unverantwortlich angesichts der noch nicht so fernen Vergangenheit: der Bürgerkrieg, das Franco-Regime und der Terror der baskischen Separatistenbewegung ETA. Aber auch Madrid muss angesichts dessen zu der Einsicht gelangen, dass es Zeit wird, die verfassungsrechtliche Zwangsjacke zu lockern und gemeinsam mit Barcelona an die Arbeit zu gehen, um eine neue Regelung zu finden."

"Ohne jede Fähigkeit, eine Verbindung zu den Menschen herzustellen"

Die spanische Zeitung El País kritisiert vor allem Ministerpräsident Rajoy: "Ein politischer Führer ist vor allem jemand, der mit den Bürgern zu kommunizieren weiß, der es versteht zu erklären, was er macht und selbst seine schwierigsten Entscheidungen zu erklären vermag. Das ist bei Rajoy nicht der Fall, der – wenn er von einem so schwierigen Tag wie gestern Bericht erstatten muss – von einem vorhersehbaren und belanglosen Skript abliest, ohne jede Fähigkeit, eine Verbindung mit den Menschen herzustellen."

Die linksgerichtete Pariser Tageszeitung Libération glaubt, dass die Regierung in Madrid die katalanische Bevölkerung polarisiert hat und forderte Europa auf, zu handeln: "Rajoy zwingt die Katalanen, sich für ein Lager zu entscheiden: Sie haben die Wahl zwischen der Gewalt des nationalistischen Zentralstaats oder dem zivilen Ungehorsam der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter, die die Demokratie respektieren. Rajoy kann nicht gewinnen. (…) Es ist nun an allen Europäern, die sich auf 'Frieden, Fortschritt und Wohlstand' berufen, Rajoy dringend zur Ordnung zu rufen."

Katalonien - 90 Prozent stimmen für Loslösung von Spanien Nach Angaben der Regionalregierung haben sich trotz der Polizeieinsätze mehr als 40 Prozent der Stimmberechtigten am Referendum beteiligt. Am Dienstag soll es einen Generalstreik geben, zu dem Unabhängigkeitsbefürworter aufgerufen haben. © Foto: Yves Herman/Reuters

"Die Stimmen auszuzählen, ist vollkommen unnütz"

Die italienische Zeitung La Repubblica glaubt, eine Loslösung Kataloniens sei nicht mehr aufzuhalten: "Die Stimmen auszuzählen, ist vollkommen unnütz. Die Unabhängigkeitsbefürworter werden den Sieg erklären und den Prozess zur Loslösung einleiten. Die Regierung in Madrid erklärt das Referendum für null und nichtig. Es muss zwischen beiden Parteien nun zum Dialog kommen, den sie beide aus bloßem politischen Kalkül bisher verweigert haben."

Die liberale slowakische Tageszeitung Sme erwartet keine große Unterstützung aus anderen EU-Ländern für Kataloniens Separatisten: "Dass nur wenige Spanier und noch weniger Katalanen oder Basken der Madrider Regierung vertrauen, heißt noch nicht, dass Franzosen oder Finnen ihnen zustimmen müssen – oder den Zerfall eines EU-Mitgliedslandes unterstützen wollen."

"Es gibt kein Zurück mehr"

Die Londoner Times beleuchtet die Auswirkungen des katalanischen Referendums auf andere separatistische Bewegungen in Europa: "Die Basken in Spanien, die Schotten im Vereinigten Königreich und die Lega Nord in Italien haben die Katalanen aufmerksam beobachtet. Ihnen wird dabei auch aufgefallen sein, dass viele jener Menschen, die weggeblieben sind oder mit Nein gestimmt haben, besorgt waren wegen der Unsicherheiten hinsichtlich der künftigen EU-Mitgliedschaft."

Die russische Tageszeitung Kommersant glaubt, das Ergebnis der Abstimmung sei egal. Es komme auf dir überkochenden Emotionen an: "Es gibt kein Zurück mehr, die Emotionen kochen hoch, die Einwohner Kataloniens (selbst diejenigen, die bislang nicht für die Unabhängigkeit waren) fühlen sich beleidigt durch die Arroganz in Madrid. Denn die spanische Staatsmacht, die regierende Volkspartei von Ministerpräsident Mariano Rajoy, hat in der ganzen Sache bislang nur Arroganz und einen Mangel an Flexibilität gezeigt."