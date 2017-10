Die Wahl in Österreich ist auch in anderen europäischen Staaten mit Interesse verfolgt worden. Vor allem linke Medien zeigen sich besorgt über den Rechtsruck in dem Land. Andere Kommentatoren stellten die Auswirkungen für Europa oder das politische Klima in den Mittelpunkt ihrer Analyse.

Die Neue Zürcher Zeitung hält das Modell einer großen Koalition in Österreich für tot: "Dies zeigte die politische Blockade der letzten Jahre, und dies zeigte die Schlammschlacht zwischen Kurz und dem Nochkanzler Christian Kern während des Wahlkampfs." Viele von Kurz’ Ideen – eine effizientere Verwaltung, Steuerentlastungen und mehr Mitsprache des Volks – seien richtig: "Sie sind allerdings meist nicht neu. Gehapert hat es stets an der Implementierung. Dass Kurz auch abseits von Burkaverbot und Balkanroute dicke Bretter bohren kann, muss er erst beweisen – umso mehr, als der wahrscheinliche Koalitionspartner FPÖ bei der letzten Regierungsbeteiligung eine traurige Figur machte." Die auf Kurz gesetzten Hoffnungen seien jedenfalls ähnlich groß wie das Potenzial für Enttäuschungen.

Die linksliberale französische Tageszeitung Libération hält fest, dass die Österreicher offenbar einer großen Koalition nach Jahren müde geworden sind. Sie hält ein Bündnis aus Konservativen und Rechtsaußen für möglich: "Die beiden Parteien können sich zwar nicht ausstehen, surfen aber auf derselben flüchtlingsfeindlichen Welle – die FPÖ warf Kurz vor, ihre Wahlkampfthemen kopiert zu haben. Aber am Ende liegen die beiden Parteien mit ihren Positionen oft auf derselben Linie."

"Das Klima hat sich verändert"

Die belgische Zeitung De Standaard spricht von einem politischen Rechtsruck in Österreich. "Das Klima hat sich verändert. Nicht allein, dass die FPÖ in Österreich längst zur politischen Landschaft gehört. Europa findet sich mit dem Aufschwung populistischer Strömungen ab. Nun hat FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gar die Chance, Vizekanzler in einer Regierung unter Führung von Sebastian Kurz zu werden." Mit dem Wahlausgang hätten Ungarn und Polen einen neuen Verbündeten in Europa hinzugewonnen, die Deutschen hingegen womöglich einen verloren.



Italiens linksliberale Tageszeitung La Repubblica kommentiert, Österreich – eines der reichsten und glücklichsten Länder Europas – rückte nach rechts, da das Land verfolgt sei von den Geistern der selbsterdachten Ängste. "Jetzt könnte es sich von Brüssel entfernen und sich an Warschau und Budapest annähern, sich in jenen euro-egoistischen Kreis einschreiben, der unter dem Namen 'Visegrád-Gruppe' mitteleuropäische Kleinstaaten vereinigt, die eine höhnische mentale und politische Abwehr der sich verändernden Welt verbrüdert." Das Wahlergebnis zeige, wie sehr das Land besessen erscheine vom Schreckgespenst der Migration, von der illusionären Lust, die eigenen Grenzen zu schließen und in die goldene Abschottung zu wechseln.

Die regierungsnahe Budapester Tageszeitung Magyar Idök betont vor allem die Bedeutung Österreichs für die osteuropäischen Staaten: "Ein stabiles und ausgeglichenes Österreich ist für Ungarn ein wahres Geschenk, und auch umgekehrt ist das der Fall." Zwar gehöre das Land nicht zu den sogenannten Visegrád-Vier (Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei), und es wäre auch nicht gut, diese sich schön entwickelnde Zusammenarbeit jener vier Länder auszuweiten. "Doch ein Österreich, das offen ist für frische, mitteleuropäische Ideen und Lösungsvorschläge, wäre ein Gewinn für alle, die sich einen Aufbruch erwarten und ersehnen." Der Wahlsieg von Kurz liefere dafür eine ausgezeichnete Grundlage.