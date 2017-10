Gut einen Monat nach Hurrikan Maria sind Großteile der Karibikinsel Puerto Rico noch immer ohne Strom, eine US-Firma sollte das Elektrizitätsnetz wieder herstellen. Der Haken: Die Firma Whitefish Energy Holdings hatte zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe nur zwei Mitarbeiter, ihr Preis liegt über Marktniveau – und der Firmeninhaber ist ein Bekannter des US-Innenministers Ryan Zinke. Nach Kritik aus Puerto Rico und den USA hat die puerto-ricanische Elektrizitätsgesellschaft ein Ende des Vertrags angekündigt.

Er gebe den Forderungen des puerto-ricanischen Gouverneurs Ricardo Rosselló nach, teilte Direktor Ricardo Ramos mit. Zugleich betonte er, der Vorfall sei eine "enorme Ablenkung" und habe negative Auswirkungen auf Arbeiten, die schon begonnen hätten. Der Wiederaufbau verzögere sich dadurch um zehn bis zwölf Wochen.



Der 300-Millionen-Dollar-Vertrag für die zwei Jahre alte Firma Whitefish aus Zinkes Heimatstadt in Montana wird derzeit auf örtlicher und Bundesebene geprüft. Das Unternehmen hatte nur zwei Vollzeitmitarbeiter, als der Hurrikan Puerto Rico traf; seither stellte sie mehr als 300 Arbeiter an. Zinke kennt den Geschäftsführer von Whitefish, sein Sohn hatte zudem einen Sommerjob auf einer Baustelle der Firma, wie unter anderem die New York Timesberichtete.



Die US-Behörde für Katastrophenmanagement (Fema) äußerte außerdem "bedeutende" Bedenken gegen die im Vertrag vereinbarten Preise für die Dienstleistungen: So soll der Stundenlohn für die Arbeiter nach Angaben der Washington Post je nach Position zwischen 188 und 440 Dollar (etwa 162 und 380 Euro) liegen. Fema würde normalerweise einen Teil der Kosten für den Wiederaufbau und damit auch die Wiederherstellung des Stromnetzes übernehmen. Die Behörde warnte jedoch, dass sie sich weigern könnte, sollte der Vertrag gegen Vorschriften verstoßen.



Innenminister bestreitet Zusammenhang

Zinke teilte in einer Stellungnahme mit, er habe "absolut nichts" damit zu tun gehabt, dass das Unternehmen einen Vertrag in Puerto Rico bekommen habe. Die Elektrizitätsgesellschaft verteidigte sich den Medienberichten zufolge damit, dass sie nur schwer Vertragspartner finde, weil das puerto-ricanische Energieunternehmen Prepa insolvent sei und unter Gläubigerschutz stehe. WhitefishEnergy habe sich bereit erklärt, rasch zu arbeiten.



Gouverneur Ramos sagte, der Stromversorger habe bereits 10,9 Millionen Dollar an Whitefish gezahlt, damit das Unternehmen Arbeiter und Ausrüstung nach Puerto Rico bringt. Weitere 9,8 Millionen Dollar stünden für bereits geleistete Arbeit noch aus. Die Kündigung des Vertrags werde zwar nicht zu einer Strafe führen, doch müsse die Regierung vermutlich mindestens elf Millionen Dollar zusätzlich an Whitefish zahlen, weil nun die Arbeiten abgebrochen würden, sagte Ramos.



Whitefish-Investor spendete an Trump

Whitefish zeigte sich angesichts der Kündigung enttäuscht. Sprecher Chris Chiames sagte der Nachrichtenagentur AP, nun werde es noch länger dauern, ehe alle Puertoricaner wieder Strom hätten. Die Firma habe bereits bedeutende Arbeiten geleistet, um beispielsweise eine halbe Million Menschen in San Juan bald wieder mit Energie zu versorgen. "Wir werden auf jeden Fall die Arbeiten fertigstellen, von denen der Stromversorger das will. Wir stehen zu unseren Verpflichtungen", sagte Chiames.

Die US-Demokraten stellten neben der Kritik an Whitefish auch die Rolle der Investmentfirma HBC infrage, die ein wichtigster finanzieller Unterstützer des Unternehmens ist. Der Gründer der Kapitalfirma hat Tausende Dollar an US-Präsident Donald Trump und andere Republikaner gespendet. Sprecher Chiames bezeichnete das als "irrelevant" und sagte, das Unternehmen werde mit den Behörden kooperieren.

Puerto Rico ist ein hoch verschuldetes US-Außengebiet. Am 20. September verwüstete Hurrikan Maria die Insel schwer und ließ die Stromversorgung für die 3,4 Millionen Einwohner zusammenbrechen. Gouverneur Rosselló hat versprochen, dass bis Weihnachten 95 Prozent der Insel wieder Strom haben sollen – die Kündigung des Vertrags könnte diese Pläne nun durchkreuzen.

Die Puertoricaner versuchen derzeit, mit Generatoren für ein paar Stunden am Tag Strom zu erzeugen. Fast alle Hotels sind geschlossen, da es keine Möglichkeit gibt, die Klimaanlagen bei der tropischen Hitze zu betreiben. Auch Internet und Telefon funktionieren nur notdürftig.

Die Einwohner der östlich der Dominikanischen Republik liegenden Karibikinsel sind US-Bürger. Nach dem Hurrikan wurde Trump von vielen Seiten vorgeworfen, er organisiere nicht genug Hilfe. Zudem sorgte eine Aktion während eines Besuchs in Puerto Rico für Stirnrunzeln: Im Stile eines Basketballspielers warf Trump Küchenpapierrollen in die Menge und feierte sich als Krisenmanager.