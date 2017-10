Separatismus ist anscheinend in: Nicht nur ein Teil der Katalanen, auch Lombarden und Venetier, wie sich am Wochenende gezeigt hat, Basken, Korsen, Schotten und selbst einige Bayern wollen ihren eigenen Staat, jedenfalls mehr Eigenständigkeit. Abgegrenzt von ihrem bisherigen Land, von dem sie sich in ihren Rechten und ihrer Autonomie beschnitten fühlen, der ihnen zu viele Steuern abknöpfe, kurz: ihre Freiheit einschränke.

Das führt zu Konflikten, vor allem dann, wenn beide Seiten auf stur schalten und nicht miteinander reden, wie seit Wochen und Jahren die spanische Zentralregierung von Mariano Rajoy und ihr katalanischer Gegenpart um Carles Puigdemont. Aber ist der Wunsch nach Eigenstaatlichkeit überhaupt berechtigt und begründet?

Zunächst einmal: Europa braucht nicht noch mehr Grenzen und Staaten. Im Gegenteil. Darüber besteht eigentlich Konsens, außer bei den jeweiligen Separatisten und Regionalisten. Schon gar nicht braucht Europa noch mehr Nationalismus und völkisches Denken, das in dem Bemühen einer Minderheit der Katalanen zum Ausdruck kommt, sich als eigenes Volk zu definieren und deshalb nach einer eigenen Nation zu rufen. Die EU hat in Gestalt der rechtsnationalistischen Parteien schon mehr als genug davon.

Nun kann man natürlich wie der österreichische Schriftsteller Robert Menasse, der gerade für seinen Brüsselroman Die Hauptstadt den deutschen Buchpreis erhalten hat, argumentieren, jedes Völkchen solle in einem Europa der Regionen für und mit sich selbst glücklich werden. Schließlich garantiere der Lissabonner EU-Vertrag nicht den Bestand der Mitgliedsstaaten in ihren derzeitigen Grenzen und ihrer jetzigen Form, sondern nur ein gemeinsames Dach für die vielen Regionen mit ihren Eigenheiten und unterschiedlichen Kulturen. Also sei gegen eine Abspaltung Kataloniens nichts einzuwenden.

Das mag eine erfrischende, minderheitenfreundliche Sichtweise sein. Aber sie wirkt naiv. Denn wohin würde es führen, wenn sich innerhalb beziehungsweise dann zunächst außerhalb der EU weitere Kleinstaaten von der Größe Zyperns, Maltas oder Luxemburgs oder auch größerer kleiner Länder wie Belgien, Österreich oder Finnland bilden würden? Zu noch mehr Streitereien mit den bisherigen Mutterländern und den übrigen EU-Staaten. Mit 28 oder bald 27 Staaten ist die Union schon heute oft handlungsunfähig, weil sie sich auf kein gemeinsames Vorgehen einigen kann. Bei 30, 35 oder gar 40 Staaten von Groß- und Kleinwuchs würde es noch schlimmer.



Neue Nationen hätten nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren

Auch den neuen Nationen wäre kaum gedient. Denn sie wären zuerst ganz auf sich gestellt. Die Katalanen – nicht nur die, die in dem umkämpften Referendum für die Unabhängigkeit gestimmt haben, sondern auch die, die dagegen und deshalb nicht hingegangen sind – haben einen Vorgeschmack darauf bekommen, als große spanische Banken und Unternehmen ihren Abzug aus ihrer Hauptstadt Barcelona ankündigten. Die Börsen bebten. Statt mit ihrer bisherigen Zentralregierung müssten sie sich dann mit der EU-Kommission in Brüssel und den Staats- und Regierungschefs der großen Länder wie Deutschland herumschlagen. Die werden kaum freiwillig auf ihre Wünsche eingehen, um nicht noch weitere Separatisten anzustacheln, es ihnen nachzutun.

Was also können die Katalanen gewinnen, außer einem Regionalpräsidenten, der unbedingt Regierungschef eines unabhängigen Staates werden will, einem Parlament, das sich mit knapper Mehrheit ebenfalls aufmendeln möchte zu einer nationalen Volksvertretung, einer Hymne, einer eigenen Währung und Grenzen, die sie dann selbst bewachen müssten? Wenig bis nichts.