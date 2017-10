Zwei republikanische US-Senatoren haben sich harten Worten gegen ihre US-Präsident Donald Trump gewandt. Trump stelle eine "Gefahr für die Demokratie" dar, sagte Jeff Flake im Senat in Washington. Er wolle nicht "Komplize" einer "rücksichtslosen" Präsidentschaft sein. Bei den Senatswahlen in einem Jahr werde er deswegen nicht erneut kandidieren.

"Wir müssen aufhören so zu tun, als sei die Erniedrigung der Politik und das Verhalten einiger in unserer Regierung normal", sagte der 54-jährige Senator aus dem US-Bundesstaat Arizona in einer Aufsehen erregenden Rede. "Das ist nicht normal."

Der Konservative, der als Trump-Kritiker bekannt ist, kritisierte "rücksichtsloses, unerhörtes und würdeloses" Verhalten, außerdem "persönliche Attacken, Drohungen gegen Prinzipien, Freiheiten und Institutionen, die offenkundige Missachtung von Wahrheit und Anstand" sowie "Provokationen" aus nichtigen Anlässen.

Der einflussreiche US-Senator John McCain würdigte Flakes Wutrede umgehend: Der Senator sei für das eingestanden, an was er glaube – wohl wissend, dass er dafür einen "politischen Preis" zahlen werde. Auch McCain ist ein bekannter Trump-Kritiker aus den Reihen der Republikaner.

Auch Bob Corker kritisiert Trump

Bob Corker, ein weiterer bekannter Senator und Kritiker des US-Präsidenten, sagte, dessen "Regierungsmodell ist Spalten, Einschüchterungsversuche und Unwahrheiten". Das Weiße Haus reagierte unbeeindruckt.

Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte, Corker und Flake hätten vermutlich ohnehin Probleme gehabt, wiedergewählt zu werden. Trump werde in Arizona und Tennessee mehr unterstützt, als die beiden republikanischen Senatoren für die Staaten.

Corker und Trump waren bereits mehrfach aneinandergeraten. Der Politiker wirft Trump vor, oftmals unwahre Aussagen zu machen. Das hätten auch viele Polit-Persönlichkeiten weltweit bereits gemerkt, sagte er.