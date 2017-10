Die Nato will beim Treffen des Nato-Russland-Rats in Brüssel das russische Großmanöver Sapad 2017 ansprechen. Das Militärbündnis wirft Russland vor, bei den offiziellen Angaben zur Teilnehmerzahl an der Militärübung bewusst getäuscht zu haben, wie die Welt unter Berufung auf Nato-Diplomaten berichtet. "Wir werden deutlich sagen, was wir von solch einem Verhalten halten", hieß es in Nato-Kreisen.

Am Sapad-Manöver im September nahmen laut offiziellen Angaben aus Russland 12.700 Soldaten teil. Die Zahl liegt knapp unter der Grenze von 13.000 Soldaten, ab der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu einer Übung zugelassen werden müssten. Tatsächlich beteiligten sich einer internen Zählung durch die Nato zufolge aber "mehrere Zehntausend Soldaten" an dem Manöver. Die Allianz stütze sich dabei unter anderem auf die Auswertung von Satellitenbildern.

Der Nato-Russland-Rat trifft sich in Brüssel zum dritten Mal in diesem Jahr. Wegen der Ukraine-Krise waren die Gespräche fast zwei Jahre ausgesetzt worden. Erst im April 2016 wurden sie wieder aufgenommen. Die Diplomaten werden in Nato-Hauptquartier über die Sicherheitslage in Afghanistan, die Ukraine-Krise und Schritte zur Reduzierung der Risiken zwischen den Streitkräften beider Seiten in Osteuropa sprechen. Konkrete Beschlüsse fasst der Nato-Russland-Rat nicht.