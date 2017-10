Die Fluglinien Lufthansa und Air France führen von Donnerstag an "Sicherheitsinterviews" mit Passagieren, die in die USA fliegen wollen. Auch die Gesellschaften Cathay Pacific, EgyptAir und Emirates kündigten ein solches Vorgehen an. Sie machten allerdings unterschiedliche Angaben zum Ablauf der Befragungen.

Die Airlines reagieren damit auf eine Frist der US-Regierung. Zunächst war nicht bekannt, ob weitere internationale Fluggesellschaften betroffen sind. Das US-Heimatschutzministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage für eine Stellungnahme.

Nach Angaben der Lufthansa wurden die neuen Regelungen seien von der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA vorgegeben, die dem Heimatschutzministerium unterstellt ist. Neben der Kontrolle von elektronischen Geräten müssten Reisende in die USA nun womöglich auch mit "kurzen Interviews beim Check-in, bei der Dokumentenkontrolle oder am Gate" rechnen, teilte Lufthansa mit.

Air France will am Donnerstag am Pariser Flughafen Orly mit neuen Sicherheitsinterviews für USA-Reisende beginnen. Am 2. November werde es sie dann auch am örtlichen Charles-de-Gaulle-Flughafen geben, teilte das Unternehmen mit. Allen Passagieren werde ein Fragebogen gegeben.



Laptops wieder erlaubt

Emirates kündigte an, Interviews an den Check-in-Schaltern mit Passagieren vorzunehmen, die aus Dubai fliegen, und an Boarding-Gates mit Flugreisenden, die sich im Transit befinden. Cathay Pacific mit Sitz in Hongkong plant nach eigenen Angaben strengere Vorgaben bei der Gepäckaufgabe in Hongkong an. Passagiere auf dem Weg in die USA müssten sich "einem kurzen Sicherheitsinterview" unterziehen. Diejenigen, die kein Gepäck hätten, müssten sich auf ein ähnliches Interview am Gate anstellen. Die Fluggesellschaften empfahlen Passagieren, früh zum Einchecken zu kommen. Nach Angaben von EgyptAir gehören zu den neuen Maßnahmen genauere Durchsuchungen von Passagieren und ihrem Gepäck sowie Interviews.



Im März hatten die USA das Verbot für Laptops in Flugzeugkabinen in zehn Städten des Nahen Ostens eingeführt, weil es Bedenken gab, Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" und andere Extremisten könnten darin Bomben verstecken. Das Verbot wurde aufgehoben, nachdem die betroffenen Fluggesellschaften mit dem Einsatz von CT-Scannern begonnen hatten, elektronische Geräte kurz vor dem dem Boarding für Flüge in die USA zu untersuchen.