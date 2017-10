Seinen vermutlich vorletzten Auftritt als katalanischer Ministerpräsident absolvierte Carles Puigdemont sichtlich aufgebracht und mit tiefer Falte zwischen den Augenbrauen. Scharf verurteilte er die zuvor vom spanischen Premier Mariano Rajoy angekündigten Zwangsmaßnahmen als "schlimmsten Angriff auf die katalanischen Institutionen und das katalanische Volk". Dann forderte er erwartungsgemäß das katalanische Parlament auf, so rasch wie möglich zu entscheiden, wie man das "Auslöschen unserer Selbstverwaltung und unserer Demokratie" noch verhindern könne.



Übersetzt in die Logik der Krise bedeutet das: Irgendwann in der kommenden Woche stimmt das Parlament über die Unabhängigkeit ab. Der Katalonien-Konflikt spitzt sich weiter zu.

Die Zwangsmaßnahmen, die Rajoy am Mittag gegen die rebellische Regionalregierung angekündigt hatte, haben in ihrer Härte die meisten Kommentatoren überrascht. Auf Grundlage des erstmals in der Geschichte der spanischen Demokratie angewandten Artikels 155 der Verfassung sollen Puigdemont und sein gesamtes Kabinett entlassen und durch von Madrid bestimmte Politiker ersetzt werden. Auch Verwaltung und Polizei sollen unter Obhut der Zentralregierung gestellt werden, dem katalanischen Parlament kommen bis zu den angekündigten Neuwahlen in maximal sechs Monaten vor allem repräsentative Aufgaben zu.

Bevor die Maßnahmen in Kraft treten, müssen sie kommenden Freitag vom Senat verabschiedet werden. Da Rajoys konservative Volkspartei dort die absolute Mehrheit hat und das Paket sowohl mit den Sozialisten, als auch mit der liberalen Bürgerpartei Ciudadanos abgesprochen ist, sind jedoch keine Änderungen zu erwarten.



"Demokratische Barbarei"

In Hintergrundgesprächen hatte die Regierung immer wieder betont, mit "mikrochirurgischen Instrumenten" gegen die rebellische Regionalregierung vorzugehen. Am Ende hat Rajoy nun doch den großen Holzhammer rausgeholt. Vor allem, dass die Zentralregierung Neuwahlen für Katalonien aufruft, ist strittig. "Bei den Verhandlungen zur Verfassung 1978 wollte lediglich die Franco-Nachfolgepartei Alianza Popular diese Möglichkeit im Artikel 155 verankern – und scheiterte", erinnerte der Sprecher der Partei Podemos, Ramón Espinar. "Das nachträglich zu tun, ist demokratische Barbarei."

Katalanische Politiker sprachen denn auch von einem "De-facto-Staatstreich". Und auf Barcelonas Straßen schnellte nach Rajoys Rede innerhalb von Minuten wieder der Lärmpegel des Protests in die Höhe. Auf vielen Balkonen in der Innenstadt wurde auf Kochtöpfen und Pfannen getrommelt, hupende Autos fuhren durch die Straßen.

Denn einen Eingriff in die katalanische Selbstverwaltung empfindet man hier nicht als rein verwaltungstechnischen Akt. "Llibertat, amistia i estatut d'autonomia", "Freiheit, Amnestie und Autonomiestatut" gehörten bereits nach Francos Tod zu den zentralen Forderungen der Opposition in Katalonien. Die Selbstverwaltung über die Generalität, also die Gesamtheit der politischen Institutionen Kataloniens, deren Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, ist fester Bestandteil des katalanischen Selbstverständnisses.

Was am Samstagnachmittag als Demonstration für die Haftentlassung von Jordi Cuixart und Jordi Sánchez, den Präsidenten der Unabhängigkeitsplattformen Òmnium Cultural und Assemblea Nacional, geplant war, wurde so zu einem machtvollen Protest gegen den Eingriff in die Selbstverwaltung. Unter den laut Polizeiangaben 450.000 Teilnehmern waren neben Unabhängigkeitsbefürwortern auch viele, die dem jenseits jedes rechtlichen Rahmens durchgeführten Referendums und den Sezessionsbestrebungen der Regionalregierung kritisch gegenüber stehen.

"Für die spanische Demokratie ist das der schrecklichste Tag der letzten 40 Jahre", sagte Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau. "Dass die Sozialisten diese Maßnahmen mittragen, ist einfach nicht zu verstehen." Im Rathaus der Mittelmeermetropole reagiert Colau bisher gemeinsam mit den Sozialisten, jetzt wackelt das Bündnis. Am Abend trat die Sozialistin Nuria Marin, Bürgermeisterin der zweitgrößten katalanischen Stadt Hospitalet de Llobregat, von ihren Parteiposten zurück. Die Katalonien-Krise erschüttert Spaniens politisches System auf allen Ebenen.