Die spanische Regierung kommt am heutigen Samstag in Madrid zusammen, um Zwangsmaßnahmen gegen die Regionalregierung in Barcelona zu beschließen. Ministerpräsident Mariano Rajoy sagte am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel, die Maßnahmen seien mit zwei der drei stärksten Parteien der Opposition abgesprochen worden.

Die konservative Regierung bekam Rückendeckung vom spanischen König und der EU. König Felipe VI. bezeichnete die katalanischen Loslösungspläne als inakzeptabel. Mit Hilfe seiner rechtmäßigen demokratischen Institutionen werde Spanien den Konflikt lösen, sagte er bei der Verleihung der Prinzessin-von-Asturien-Preise.



Der Rede wohnten EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani und EU-Ratschef Donald Tusk bei. Die EU wurde in der Sparte Eintracht ausgezeichnet. In seiner Dankesrede wies Tajani nationalistische Egoismen zurück. Er rief dazu auf, keine Grenzen zwischen Europäern zu errichten.

Rajoy wollte in Brüssel noch nicht bekanntgeben, welche Mittel eingesetzt werden sollen: "Die Maßnahmen werden morgen bekanntgegeben." Sie sollen im Rahmen des umstrittenen Verfassungsartikels 155 ergriffen werden. Die Zeitung El País berichtet, Rajoy wolle die Regionalregierung entmachten, weil sie die Verfassung missachte. Artikel 155 der Verfassung wird erstmals seit Ende der Franco-Diktatur angewendet werden.

Laut Medienberichten dürfte Madrid in Katalonien Neuwahlen ansetzen. Politiker der sozialdemokratischen PSOE und der liberalen Partei Ciudadanos, die Rajoys Volkspartei (PP) bei der Aktivierung von Artikel 155 unterstützen, nannten Ende Januar als möglichen Termin. Rajoy wollte dies zunächst nicht bestätigen.

Rajoy reagiert mit den Zwangsmaßnahmen auf das am Donnerstag abgelaufene Ultimatum. Die Maßnahmen müssen vom Senat gebilligt werden, wo Rajoys PP die Mehrheit hat. Die zweite Parlamentskammer wird voraussichtlich am Freitag nächster Woche zu einem Sondertreffen zusammenkommen.

Die Unabhängigkeitsbewegung reagierte mit neuen Protestaktionen auf den wachsenden Druck aus Madrid. Für Samstagabend ist eine neue Großkundgebung der Separatisten in Barcelona geplant.