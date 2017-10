Nach dem Votum des spanischen Senats zur Zwangsverwaltung Kataloniens sind die internationalen Reaktionen eindeutig. Während die Zentralregierung in Madrid um den konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy viel Zuspruch erhält, gibt es für die katalanische Regionalregierung von offizieller Seite bislang keine Unterstützung.



Die Bundesregierung teilte über Regierungssprecher Steffen Seibert mit, sie sehe "die erneute Zuspitzung der Situation in Katalonien ausgelöst durch den erneuten Verfassungsbruch seitens des katalanischen Regionalparlaments mit Sorge". Die Bundesregierung unterstütze die klare Haltung des spanischen Ministerpräsidenten zur Gewährleistung und Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung.



Die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Regionalparlaments in Barcelona erkenne die Bundesregierung nicht an, so Seibert weiter. "Wir hoffen darauf, dass die Beteiligten alle bestehenden Möglichkeiten zum Dialog und zur Deeskalation nutzen werden."

Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert sagte, Katalonien sei ein "integraler Teil Spaniens". Die Vereinigten Staaten unterstützten "die verfassungsmäßigen Maßnahmen der spanischen Regierung, Spanien stark und vereint zu halten".

EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte in Brüssel, für die EU bleibe Spanien der alleinige Ansprechpartner. Für die Union ändere sich nichts, schrieb er auf Twitter.

Der belgische Premierminister Charles Michel rief beide Seiten zu einer friedlichen Lösung des Konflikts unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Ordnung auf. Eine politische Krise könne nur über einen Dialog gelöst werden, twitterte Michel.