Es passt, dass Stephen Bannon vor Jahrzehnten selbst Leutnant bei der US-Navy war. Aus seiner neuen Offensive jedenfalls macht er kein Geheimnis: "Es gibt eine Zeit für alles", sagte der ehemalige Chefstratege des Präsidenten am vergangenen Wochenende während des Values Voter Summit, einer Versammlung ebenso religiöser wie konservativer Wähler in Washington. "Und jetzt ist die Zeit gekommen für einen Krieg gegen die GOP." Die Tage, in denen man es sich mit "ein paar konservativen Stimmen" habe bequem machen und im Kongress verstecken können, seien vorbei. Stephen Bannon ist bekannt für seine Vorliebe für gewaltiges Vokabular – doch kaum jemand hielt die Wortwahl am Wochenende für eine Übertreibung.



Seit Bannon das Weiße Haus im August verließ, hat er es sich zum Ziel gemacht, das Establishment der Republikaner in Washington implodieren zu lassen. Nicht nur wettert seine rechtskonservative Plattform Breitbart gegen unliebsame Senatoren und Abgeordnete. Gleich in mehreren Bundesstaaten plant der Trump-Vertraute, eigene Kandidaten ins Rennen zu schicken, die die republikanischen Amtsinhaber bei den Vorwahlen zum Kongress 2018 ablösen sollen. Unterstützt wird Bannon dabei von Robert Mercer, dem wohl wichtigsten Geldgeber der Trump-Bewegung. "Bannon will den Status quo in Washington mit seiner radikalen Agenda zerstören", analysiert Steffen Schmidt, Politikwissenschaftler an der Iowa State University. Für die Republikaner bedeute die Attacke Bannons eine große Gefahr.



Ins Visier genommen haben Bannon und seine Anhänger vor allem den Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell. Sie machen den alteingesessenen Politikveteranen für die wiederholten Niederlagen beim Versuch, die Gesundheitsreform von Barack Obama rückgängig zu machen, verantwortlich – und auch für die zähen Fortschritte bei der Steuerreform.



Steve Bannon - "Ihr bekommt euer Land nicht ohne Kampf zurück” Steve Bannon war Chefstratege von US-Präsident Donald Trump. Bei einem seiner seltenen öffentlichen Auftritte sagte er im Februar, ein wichtiges Regierungsziel sei die Zerlegung des Staates. © Foto: AFP-TV

Mit seiner Strategie scheint Bannon Gehör zu finden. Bei der Basis habe sich dank der Offensive von rechts die Idee festgesetzt, der Kongress tue nicht genug, um die Agenda des Präsidenten voranzutreiben, sagt Stephen Law. Er ist der Chef des Senate Leadership Fund, einem einflussreichen republikanischen Super Pac. "Der republikanische Kongress hat Ex-Präsident Obama als Buhmann abgelöst." Viele erinnere die innerparteiliche Revolution an den Aufstand der Tea Party 2010, die zuletzt an Einfluss verloren habe, sagt Politikwissenschaftler Schmidt. Die Lücke werde nun vom Breitbart-Aufstand gefüllt.



Probleme für Trump

Der innerparteiliche Machtkampf stärkt den politischen Gegner im selben Maße, wie er die Republikaner schwächt. Plötzlich sind Sitze in Gefahr, die bislang als sicher galten: Die von Dean Heller aus Nevada und Jeff Flake aus Arizona etwa. Sie stehen im kommenden Jahr zur Wiederwahl. Vor Kurzem schien ihr erneuter Einzug noch sicher, zuletzt brachen die Umfragen ein. Bob Corker, der seit zehn Jahren für Tennessee im Kongress sitzt, erklärte vor zwei Wochen überraschend, im kommenden Jahr nicht mehr antreten zu wollen – der Gegenwind von der Basis war für den Trump-Kritiker schlicht zu groß geworden. Jetzt bereiten sich in dem eigentlich tiefroten Bundesstaat gleich mehrere Demokraten darauf vor, erstmals ernsthaft anzugreifen.



Auch den Präsidenten hat die Offensive seines ehemaligen Beraters in eine schwierige Position gebracht, das zeigte sich etwa in Alabama: Bei den republikanischen Vorwahlen für den freigewordenen Senatssitz von Jeff Sessions war es Ende September zur ersten offenen Konfrontation beider Seiten gekommen. Während sich Donald Trump hinter Luther Strange gestellt hatte, den Wunschkandidaten des Parteiestablishments, warb Stephen Bannon für den umstrittenen Herausforderer Roy Moore. Der ehemalige Richter war bis dahin aufgefallen, weil er Homosexualität per Gesetz verbieten und Muslimen den Weg in den Kongress versperren wollte sowie geltende Urteile des Supreme Courts so lange ignorierte, bis er seinen Posten verlor. Noch am Abend vor der Wahl war Trump auf Drängen von Mitch McConnell nach Alabama gereist, um seine Unterstützung für Strange zu demonstrieren.



Doch die Bemühungen blieben erfolglos: Moore gewann mit einem Vorsprung von mehr als neun Prozent. Der Präsident schien seinen Fehler schnell korrigieren zu wollen: Wenige Stunden nach Auszählung der Stimmen waren Tweets, in denen Trump für Strange geworben hatte, verschwunden. Vielleicht habe er sich falsch entschieden, stellte der Präsident reuig fest. Er werde nun selbstverständlich sein gesamtes Gewicht hinter Moore stellen. Für Bannon war der Sieg seines Kandidaten ein Zeichen dafür, dass nicht mehr hohe Spenden entscheidend sein würden, sondern die wütende Bewegung von unten. "Geld spielt keine Rolle mehr", so Bannon nach der Wahl. Er drohte, dasselbe bei anstehenden Vorwahlen in Tennessee und New York zu wiederholen.



Kurswechsel als Warnzeichen

Für die Amtsinhaber im Kongress war der Kurswechsel des Präsidenten ein Warnzeichen. Die Kandidaten dürften sich nicht darauf verlassen, Unterstützung von höchster Stelle zu bekommen, sondern müssten für sich selbst kämpfen, mahnte der Republikaner John Cornyn aus Texas seine Kollegen. Den Präsidenten erinnerte der Senator vorsichtshalber daran, dass er ihn und seine Kollegen brauche, um seine Agenda umzusetzen. Auch Orrin Hatch aus Utah, den Bannon 2018 stürzen will, erwähnte in dieser Woche noch einmal vor laufenden Kameras, dass er zu den ersten gehört habe, die Trump zur Wahl empfohlen hatten. In Richtung Bannon sagte der 83-jährige Konservative: "Er ist ein kluger Mann und er wird einsehen, dass es zu nichts führen wird."

Wie kompliziert der Spagat für den Präsidenten ist, zeigte sich Anfang dieser Woche. Es gebe einige Republikaner, "die sich schämen sollten", sagte Trump. "Ich kann vollkommen verstehen, warum Stephen Bannon frustriert ist." Zwar habe er ein "großartiges" Verhältnis zu den meisten republikanischen Senatoren. Aber am Ende zähle nur, ob sie in der Lage seien, Ergebnisse zu liefern: "Wir machen unseren Job nicht, und ich werde sicher nicht mich dafür verantwortlich machen", so der Präsident.



Nach einem Mittagessen mit McConnell wenige Stunden später klang das anders. Darin habe McConnell dem Präsidenten klargemacht, dass Bannon auch Senatoren gefährde, die ihn bislang unterstützt hätten, berichteten US-Medien. Zudem habe er zu bedenken gegeben, dass Kandidaten mit extremeren Positionen zwar in den Vorwahlen erfolgreich seien könnten, aber später schlechtere Chancen gegen die Demokraten hätten. Das schien zumindest kurzzeitig zu wirken. "Bei einigen dieser Leute, die er sich da anschaut, werde ich gucken, ob ich ihm das ausreden kann", sagte Trump.