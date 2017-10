13/16

Bhumibols Sohn Maha Vajiralongkorn, auch bekannt als Rama X., ist nicht so beliebt wie sein Vater. Seine Krönung zum König steht noch aus. Dann wird er sich wahrscheinlich vermehrt in Thailand aufhalten. Bisher verbrachte er viel Zeit im Ausland, unter anderem in Bayern, wo er eine Villa am Starnberger See besitzt. Dort geht auch sein zwölfjähriger Sohn zur Schule.