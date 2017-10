Der mutmaßliche Todesschütze von Las Vegas hatte sein Hotelzimmer offenbar mit Überwachungskameras ausgestattet. Bezirkssheriff Joseph Lombardo sagte, Stephen Paddock habe Kameras innerhalb und außerhalb der Suite im 32. Stock des Hotels angebracht. Eine Kamera sei auf einem Esswagen des Zimmerservice vor dem Raum platziert worden.

Der 64-Jährige hatte am Sonntag von seinem Hotelzimmer aus auf Konzertbesucher geschossen und 59 Menschen getötet. Die Zahl der Verletzten korrigierte Lombardo mit gut 500 leicht nach unten. Nach Angaben von Krankenhausmitarbeitern befanden sich am Abend noch 50 Menschen in einem kritischen Zustand. Der Schütze hatte sich selbst getötet, als die Polizei an seinem Hotelzimmer eintraf. Zuvor hatte er dem Sheriff zufolge neun Minuten lang auf die Menschenmenge beim Konzert geschossen.

Das Motiv des Täters ist weiter unklar. Die Ermittler hätten "noch keine vollständigen Antworten", machten laut Lombardo aber Fortschritte. Er sei zuversichtlich, dass die Behörden das Motiv Paddocks offenlegen könnten. Der Sheriff bestätigte, es bestehe Kontakt zu der Freundin des Täters, die auf den Philippinen lokalisiert worden sei. Amerikanischen Medienberichten zufolge hatte Paddock bei der Hotelbuchung Papiere seiner Freundin Marilou Danley benutzt. Die 62-Jährige, die einen australischen Pass hat, nannte Sheriff Lombardo eine "Person von Interesse". So bezeichnen Ermittler Menschen, von denen sie sich wichtige Informationen versprechen, das bedeutet nicht, dass sie als Tatverdächtige eingestuft werden.

Geldüberweisung gibt Rätsel auf

Australischen Medien zufolge war Marilou Danley eine Woche vor Stephen Paddocks Tat in die Philippinen geflogen, um dort Verwandte zu besuchen. Die 62-Jährige soll vor mehr als 20 Jahren an der Gold Coast im australischen Bundesstaat Queensland gelebt haben. Australiens Außenministerin Julie Bishop sagte, die philippinisch-stämmige Frau habe noch Verwandte in Australien. Ihre Behörde habe den amerikanischen Kollegen Unterstützung angeboten.

Reporter der Washington Post berichteten Einzelheiten über die Beziehung des Paares, nach denen Paddock seine Freundin häufig öffentlich zurechtwies und unfreundlich behandelte. Agenturberichten zufolge soll Marilou Danley nach Las Vegas zurückgebracht werden und dort möglicherweise schon am Mittwoch eintreffen. Offiziell bestätigt wurde das jedoch bisher nicht. Neue Rätsel gibt den Ermittlern eine Geldüberweisung Paddocks in Höhe von 100.000 Dollar auf die Philippinen auf. Zunächst war nicht bekannt, ob sie kurz vor der Tat erfolgte und an wen das Geld ging.

US-Präsident Donald Trump hat für Mittwoch einen Besuch in Las Vegas angekündigt. Er will sich in der Metropole im Bundesstaat Nevada mit Vertretern der Sicherheitskräfte und mit Angehörigen der Opfer treffen. Am Las Vegas Strip legten Passanten Kerzen und Blumen zur Erinnerung an die Toten nieder.