Die türkische Staatsanwaltschaft hat laut einem Medienbericht bis zu 15 Jahre Haft für elf Menschenrechtsaktivisten gefordert. Unter ihnen sind der Deutsche Peter Steudtner, sein schwedischer Kollege Ali Gharavi sowie die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, İdil Eser, wie die Nachrichtenagentur Doğan meldete.



Der Vorwurf gegen sie laute auf Unterstützung und Mitgliedschaft in einer "bewaffneten Terrororganisation". Das berichtet unter anderem die Zeitung Hürriyet unter Berufung auf die Agentur Doğan.

Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren am 5. Juli bei einem Workshop in Istanbul festgenommen worden. Sie sitzen im Gefängnis Silivri westlich von Istanbul ein, in dem auch der Welt-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert ist.



Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind unter anderem wegen der Inhaftierung zahlreicher Deutscher angespannt. Nach der Festnahme Steudtners hatten sie sich nochmals drastisch verschlechtert. Nachdem einige Deutsche wieder freigelassen wurden, sitzen noch elf deutsche Staatsbürger in Haft.

Der türkische Ministerpräsident Mevlüt Cavusoğlu hatte erst kürzlich in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, dass er sich für eine Beschleunigung des Verfahrens von Steudtner einsetzen werde.