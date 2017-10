In der Türkei hat der Prozess gegen den Deutschen Peter Steudtner und drei weitere Menschenrechtler begonnen. Ihnen wird "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen. Zum Auftakt nahm das Istanbuler Gericht die Personalien Steudtners mithilfe einer Übersetzerin auf. Es herrschte großer Andrang beim Prozessbeginn. Viele internationale Beobachter waren anwesend.

Steudtner wird seit 100 Tagen in Untersuchungshaft in der Türkei festgehalten. Vor Prozessbeginn zweifeln viele Beobachter ein faires Verfahren an.

Angeklagt sind auch Steudtners schwedischer Kollege Ali Gharavi sowie der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kılıç, sowie Amnesty-Landesdirektorin İdil Eser. Wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation drohen den Beschuldigten bis zu 15 Jahre Haft. Steudtners und Gharavis Anwälte gehen aber davon aus, dass ihre Mandanten der Terrorunterstützung bezichtigt werden. Bei einer Verurteilung könnten bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen.



Die von Amnesty als "absurd" bezeichnete Anklageschrift lässt nicht darauf schließen, welcher Terrororganisation Steudtner und Gharavi angehören sollen. Amnesty hat die Vorwürfe gegen ihren Türkei-Vorsitzenden zurückgewiesen. Der Generalsekretär von Amnesty Deutschland, Markus Beeko, nannte die Vorwürfe gegen die elf Menschenrechtler "falsch und diffamierend". Eine reguläre Fortbildung für Menschenrechtler würde in den Anklageschriften in ein konspiratives Geheimtreffen umgedeutet, fügte Beeko mit Blick auf den Workshop hinzu, bei dem die Menschenrechtler festgenommen wurden.



Bundesregierung erwartet "zügiges faires Verfahren"

Steudtner ist nur einer von mindestens elf Deutschen, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind. Die Bundesregierung hat deren Freilassung gefordert. Ziel sei es, Steudtner und den anderen inhaftierten Deutschen in der Türkei zu helfen, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), im ZDF-Morgenmagazin. Deutschland und die EU seien in ihrer Sprache "sehr, sehr deutlich". Aber es gehe um Ergebnisse, "da bewährt sich nach wie vor auch die stille Diplomatie", sagte Roth.



Roth sagte weiter, er erwarte ein "zügiges faires Verfahren". Dies sei die "klare Erwartungshaltung" der Bundesregierung. Die Regierung in Ankara sage immer, "dass wir die Unabhängigkeit der türkischen Justiz zu respektieren haben". Nun müsse die Türkei "unter Beweis stellen, dass sie rechtsstaatlichen Prinzipien verpflichtet ist". Er rechne nicht mit einem "Unrechtsurteil", da es keine Beweise für die Vorwürfe gegen Steudtner gebe.

Weniger optimistisch zeigte sich der Deutsche Anwaltverein. In der Türkei herrsche derzeit ein System der Willkür, sagte Vereinspräsident Ulrich Schellenberg im Radioprogramm SWR Aktuell. Er hoffe, dass der Richter "die Kraft und den Mut hat, eine Entscheidung zu treffen, die sich vielleicht auch an den Gesetzen der Türkei orientiert".

"Skandal, dass Anklage überhaupt zugelassen"

Auch die Grünen-Politikerin Claudia Roth äußerte Zweifel daran, dass Steudtner mit einem fairen Verfahren rechnen kann. "Es ist ein Skandal, dass das Gericht die Anklage mit den völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfen überhaupt zugelassen hat", sagte sie. "Alleine das lässt befürchten, dass kein faires Verfahren zu erwarten ist."



CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sagte der Heilbronner Stimme: "Die Türkei sollte jetzt die Chance nutzen und durch einen fairen Prozess gegen Peter Steudtner vor aller Welt zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren. In diesem Fall hätte ich an seinem Freispruch keinen Zweifel." Die stellvertretende Linke-Fraktionschefin, Sevim Dağdelen, forderte eine Verschärfung der deutschen Türkei-Politik. "Wer wie die Türkei meint, unbescholtene deutsche Staatsbürger als Geiseln halten zu müssen, der darf kein Partner der Bundesregierung sein", sagte sie.

Steudtner war in Istanbul, um türkische Menschenrechtler in digitaler Sicherheit und im Umgang mit Stresssituationen zu schulen. Während der Schulung Anfang Juli wurde der Berliner Aktivist zusammen mit den anderen Workshop-Teilnehmern festgenommen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan rückte die Menschenrechtler in die Nähe von Putschisten und bezichtigte im Zusammenhang mit Steudtner die Bundesregierung der Spionage.