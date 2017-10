Nach mehr als drei Monaten Untersuchungshaft hat die türkische Staatsanwaltschaft überraschend die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner gefordert. Der Staatsanwalt in Istanbul sprach sich dafür aus, Steudtner, seinen schwedischen Kollegen Ali Gharavi und mehrere türkische Menschenrechtler unter Auflagen bis zu einem Urteil in dem Prozess wegen Terrorvorwürfen auf freien Fuß zu setzen. Erwartet wurde, dass das Gericht noch im Laufe des späten Mittwochabends über den Antrag der Staatsanwaltschaft und über mögliche Auflagen entscheidet.



Nach 100 Tagen in Untersuchungshaft hatte der Prozess gegen Steudtner und andere Menschenrechtler in Istanbul wegen angeblicher Unterstützung von Terrororganisationen am Mittwoch begonnen. Dabei wies Steudtner die Terrorvorwürfe zurück. Vielmehr habe er zeitlebens Terror und Gewalt abgelehnt. Zudem forderte er seine Freilassung.



In dem Gerichtssaal waren viele internationale Medienvertreter, Menschenrechtler und Politiker anwesend. Unter anderem berichtete der deutsche Grünen-Politiker Özcan Mutlu via Twitter. Demnach sagte Steudtner, seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei in den vergangenen 20 Jahren stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen. Von Vereinigungen wie der Fethullah-Gülen-Terrororganisation (Fetö) und der PKK habe er das erste Mal vor seiner Reise in die Türkei gehört.

Am 5. Juli war Steudtner zusammen mit Ali Gharavi, einem schwedischen IT-Berater, und acht türkischen Menschenrechtlern auf der Insel Büyükada vor Istanbul während eines Seminars festgenommen worden. Zu den Angeklagten gehören auch der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kılıç, und Amnesty-Landesdirektorin İdil Eser.

Die türkische Anklage hält das Treffen auf der Insel für ein konspiratives Treffen von Terrorhelfern. Die genauen Vorwürfe gegen die Angeklagten sind jedoch nicht bekannt, da die Anklageschrift als geheim eingestuft wurde. Medienberichten zufolge drohen ihnen bis zu 15 Jahre Haft wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation oder Unterstützung einer solchen Gruppierung. Gemeint sind die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die linksradikale DHKP-C und die Gülen-Bewegung, die in der Türkei als Terrororganisationen gelten.

Die Angeklagten geben an, bei dem Seminar im Juli sei es um Stresstraining und Datenschutz gegangen. Steudtner sagte, es habe sich um ein öffentliches Seminar gehandelt. "Die Tatsache, dass die Tür offen stand, zeigt, dass das kein geheimes Treffen war." Laut Markus Beeko, Generalsekretär von Amnesty International Deutschland, erläuterte Steudtner dem Richter auch, welche Bedeutung Stresstraining und Datenschutz habe.



"Wo ist Peter, fragten sie"

Steudtner übte vor Gericht auch Kritik an seiner Inhaftierung: "Es wirkt, als ob einige Indizien gegen mich erfunden und andere durch die Staatsanwaltschaft instruiert sind. Ich möchte meine bedingungslose Freilassung", zitierte eine BBC-Journalistin den Angeklagten aus dem Saal. Unklar sei für Steudtner, warum er ins Visier der Beamten geriet: "Als die Polizei das Hotel stürmte, schrien sie meinen Namen. Wo ist Peter, fragten sie. Ich weiß nicht, warum."

Neben Steudtner kamen auch die anderen Angeklagten zu Wort. Der schwedische IT-Berater Gharavi wies ebenfalls alle Terrorvorwürfe zurück: "Ich weiß nicht, wer all diese Terrororganisationen sind. Ich erwarte meine sofortige und bedingungslose Freilassung aus dieser Foltersituation." Als Kind sei er von seiner Flucht aus dem Iran traumatisiert worden und habe das Trauma erst nach Jahren bewältigen können, sagte er. "Ich fürchte um meine Gesundheit und meinen Verstand", sagte der IT-Spezialist, der seit seiner Festnahme zweimal mit Herzproblemen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Schon im August hatten die Anwälte von Steudtner und Gharavi auf die schwierigen Haftbedingungen aufmerksam gemacht. Gharavi sei hohem psychischen Stress ausgesetzt, sagten die Anwälte damals.

Die Angeklagte Özlem Dalkıran sagte: "Seit 30 Jahren setze ich mich gegen Waffen ein und jetzt wird mir vorgeworfen, Mitglied einer bewaffneten Terrororganisation zu sein. Ich verlange einen Freispruch." Auch sie sagte, das Treffen sei ein öffentliches Seminar gewesen: "Wenn das ein Geheimtreffen wäre, hätten wir es in einem Hotel abgehalten? Hätten Teilnehmer Fotos geschossen und sie gesendet?" Dalkıran ging auch auf die Inhaftierung von Ali Gharavi ein: "Wir hatten früher schon einmal eine Konferenz mit ihm organisiert, diese wurde von Abdullah Gül (ehemaliger türkischer Staatspräsident, Anmerkung der Redaktion) eröffnet und feierlich von Recep Tayyip Erdoğan beendet", sagte sie.