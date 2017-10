Die Bundesregierung kritisiert den Austritt der USA aus der UN-Kultur- und Bildungsorganisation Unesco. Das sei "gerade zum jetzigen Zeitpunkt das völlig falsche Signal", sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU). Da globale Krisen zunehmen würden, sei in der internationalen Kulturpolitik eine zuverlässige UN-Organisation von größter Bedeutung.

Auch andere deutsche Politiker bedauerten die Entscheidung der USA. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles sagte, Trump führe sein Land weiter in die Isolation. Nahles betonte: "In der Präambel der Unesco-Charta steht: 'Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden.'" Mit dem Austritt der USA aus der Unesco erweise die Trump-Regierung dem Frieden keinen Dienst.



Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, der Schritt der USA zeige, "wie fern Präsident Trump eine Außenpolitik ist, die Bildung, Kultur, Wissenschaft, Demokratie und Meinungsfreiheit mitdenkt". Beziehungen zwischen Staaten seien nicht nur "Handshakes mit den Guten und Twitter-Drohungen gegen die Bösen". Eine Außenpolitik, die die Menschen ausklammere, werde die USA irgendwann einholen – sie schüre Ressentiments und schade der internationalen Handlungsfähigkeit der USA.

Unesco-Chefin Irina Bokowa sagte, die Aufgabe der Kulturorganisation sei nicht beendet. Damit sie ihre Arbeit fortsetzen könne, sei das Engagement aller Staaten nötig. Sie selbst habe schon 2011 beim Finanzierungsstopp der Vereinigten Staaten gesagt, dass die USA und die Unesco aufeinander angewiesen seien.

Auch Israel tritt aus

Der israelische UN-Botschafter begrüßte den Austritt und nannte die Entscheidung der USA den "Preis für die Diskriminierung Israels". "Die Unesco ist zu einem Schlachtfeld für die öffentliche Beschimpfung Israels geworden und hat ihre wahre Rolle und ihre wahren Ziele vernachlässigt", sagte Danny Danon. Kurz nach diesem Statement kündigte Israels Premier Benjamin Netanjahu an, auch sein Land werde aus der Unesco austreten.

Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, bedauerte den Schritt ebenfalls: "Das ist ein schwerer Schlag für die internationale Kulturzusammenarbeit", sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann. Er verwies darauf, dass die Zusammenarbeit der USA mit der Unesco in der Vergangenheit immer wieder schwierig war.

So seien die USA 1984 schon einmal aus der Unesco ausgetreten, aber 2003 wieder Mitglied geworden. Mit dem Austritt 1984 protestierte der damalige US-Präsident Ronald Reagan gegen angebliche Misswirtschaft und eine antiamerikanische Haltung der Unesco. Seit einigen Jahren seien die USA zudem bereits ihren Beitragsverpflichtungen nicht nachgekommen und hätten daher seit 2013 kein Stimmrecht mehr.

Der Nahostkonflikt war in den vergangenen Jahren immer wieder Auslöser für Kritik an der Arbeit der Unesco. Nach der Aufnahme Palästinas in die Organisation hatten die USA bereits 2011 ihre Zahlungen an die Unesco gestoppt – dabei wären sie eigentlich der größte Beitragszahler. Im Sommer sorgte die Entscheidung, die Altstadt von Hebron zum palästinensischen Weltkulturerbe zu erklären, für Empörung in Israel.