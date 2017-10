Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort wird offenbar im Zuge der Ermittlungen um die Russland-Affäre angeklagt. Er stellte sich in Washington dem FBI, wie die US-Bundespolizei bestätigte. Der Sender CNN zeigte Bilder, wie Manafort in Begleitung eines Anwalts das FBI-Gebäude betrat. Der New York Times zufolge ist auch Manaforts früherer Geschäftspartner Rick Gates aufgefordert worden, sich zu stellen.

Was Manafort genau vorgeworfen wird, blieb zunächst unklar. Bereits am Wochenende gab es Berichte, der FBI-Sonderermittler zur Russland-Affäre, Robert Mueller, bereite erste Anklagen vor. Der demokratische Obmann im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, Adam Schiff, nannte im Zusammenhang mit den Spekulationen über diejenigen, die Mueller im Visier habe, auch Manaforts Namen.

Manafort könnte den Medienberichten zufolge unter anderem wegen seiner früheren Beratertätigkeit für die Ukraine und möglicherweise Geldwäsche angeklagt werden – und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kern der Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller. Dabei geht es um den Vorwurf russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl und um die Frage, ob das Wahlkampflager von Donald Trump dabei mit Russland zusammengearbeitet hat.

Die Affäre war im Sommer durch Enthüllungen über ein Treffen des ältesten Trump-Sohns, Donald Trump Junior, mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs angeheizt worden. An dem Treffen nahmen auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Manafort teil.