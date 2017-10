In mindestens 17 der 23 Bundesstaaten hat das Lager von Staatschef Nicolás Maduro die Wahl für sich entscheiden können. Die Opposition gewann nach Angaben der Wahlbehörde in fünf Bundesstaaten, in einem Bundesstaat war der Ausgang noch ungewiss. Bislang waren 20 der 23 Bundesstaaten in der Hand der sozialistischen Regierungspartei.

Die Wahl galt als Stimmungstest für Regierung und Opposition. Maduro hatte die Teilnahme an den Regionalwahlen als Zeichen für die Unterstützung seiner neuen Verfassungsversammlung deklariert. Oppositionsführer Henrique Capriles rief seine Anhänger dennoch zur regen Teilnahme auf, damit "das Land von der Diktatur Maduros befreit" werde. Die Opposition nahm trotz Kritik an Repressionen der Regierung an den Regionalwahlen teil.

Maduro sprach von einem klaren Sieg. Die Opposition erhob kurz vor der Bekanntgabe des Wahlergebnisses Vorwürfe von möglichem Wahlbetrug: Die mitgeteilten Ergebnisse stimmten nicht mit ihren Registern überein, wie die Zeitung El Nacional berichtete. Die Regierung kontrollierte bisher 20 Bundesstaaten. Die Wahlbeteiligung lag mit 61 Prozent knapp über die Mindesterwartung der Opposition.



Oppositionsführer argumentierten, dass der der Regierung gut gesonnene Wahlrat mehr als 200 Wahllokale in letzter Minute verlegt habe. Mehrere Wahlorte in Gegenden, in denen die Opposition dominiere, hätten verspätet geöffnet.

An einigen Wahllokalen im Staat Miranda hatten sich Hunderte Menschen angestellt, an anderen Wahlorten kamen hingegen nur sehr wenige zum Wählen. Einige Wahllokale blieben auch nach der geplanten Öffnungszeit offen um den Ansturm zu Bewältigen. Wahlbeobachter begleiteten die Abstimmung und kontrollierten die Wahlbeteiligung.



Maduro unterstellte US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf nach der Verhängung von Sanktionen, mit der Opposition unter einer Decke zu stecken. Im Bündnis MUD traten Sozialdemokraten, Liberale und Konservative gemeinsam an. Bei Protesten gegen die Regierung wurden in diesem Jahr über hundert Menschen getötet.