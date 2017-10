Deutsche Politiker äußern sich besorgt über das gute Ergebnis der rechtspopulistischen FPÖ bei der Nationalratswahl in Österreich. Das Erstarken der Rechtspopulisten zeige noch einmal, wie unzufrieden die Europäer mit der aktuellen Situation seien, sagte FDP-Präsidiumsmitglied Lambsdorff. Er wertet den Ausgang der Wahl als Weckruf für die europäische Flüchtlingspolitik. Es seien mehr Anstrengungen nötig: "Die Ideen liegen alle seit Jahren auf dem Tisch."

Die ÖVP war bei der Parlamentswahl vom Sonntag nach einem stark auf Spitzenkandidat Sebastian Kurz zugeschnittenen Wahlkampf stärkste Kraft geworden. Wie die ÖVP konnte auch die europakritische FPÖ starke Zugewinne verbuchen.

Lambsdorff sieht den Wahlausgang jedoch nicht als Rückschlag für die Reformideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron oder von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Er hoffe eher, dass eine neue österreichische Regierung – voraussichtlich unter dem konservativen ÖVP-Chef Sebastian Kurz – die Themen Zuwanderung, Sicherheit und Wirtschaftsreformen konstruktiv im Sinne von Macron angehe. Kurz vertrete zwar harte Positionen, man könne aber grundsätzlich auf europäischer Ebene mit ihm arbeiten, sagte Lambsdorff.



Linke spricht von "katastrophalem Ergebnis"

"Das Ergebnis ist katastrophal", sagte hingegen der Parteichef der Linken in Deutschland, Bernd Riexinger. Die konservative ÖVP habe im Wahlkampf Positionen der rechten FPÖ übernommen: "Wenn die zusammen mehr als 55 Prozent bekommen, muss es einen in hohem Maß besorgen", sagte Riexinger. "Das zeigt, wohin es führt, wenn man lange Zeit große Koalitionen macht." Den Sozialdemokraten in Österreich warf Riexinger vor, sich kaum von konservativen Parteien unterschieden zu haben. Das habe die Rechten gestärkt.

Deutsche Rechtspopulisten zeigten sich mit dem österreichischen Wahlergebnis zufrieden. "Ich freue mich, dass Österreich jetzt eine sehr starke konservativ-bürgerliche Mehrheit hat", sagte die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry am Sonntagabend. Sebastian Kurz von der ÖVP habe im Wahlkampf auch Themen der rechten FPÖ aufgegriffen. Er sei dabei aber geschickter und glaubwürdiger gewesen als beispielsweise der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer, der im Bundestagswahlkampf auch AfD-Themen habe besetzen wollen, so Petry.



"Politisches Ausnahmetalent"

Petry bezeichnete den ÖVP-Chef als politisches Ausnahmetalent. "Einen Senkrechtstarter wie Kurz sehe ich hier in Deutschland in der Union nicht." Petry traf sich in ihrer Zeit als AfD-Vorsitzende mehrfach mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Sie hatte kurz nach der Bundestagswahl ihren Austritt aus der AfD erklärt und später die Gründung einer Partei mit dem Namen Die Blaue Partei angekündigt.



Der jetzige Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, wünscht sich in Österreich ein Regierungsbündnis der konservativen ÖVP mit der rechtspopulistischen FPÖ. Die AfD habe zwar "eine gewisse Verbindung" zur FPÖ. Doch auch Kurz habe als Außenminister durch Entscheidungen in der Migrationsfrage deutlich gemacht, dass Österreich "ein Bollwerk gegen eine Masseninvasion fremder Menschen ist", sagte Gauland.