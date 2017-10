Bei der Nationalratswahl in Österreich liegt die sozialdemokratische SPÖ laut der neuesten Hochrechnung sicher auf dem zweiten Platz hinter der konservativen Volkspartei (ÖVP). Laut den Zahlen des Instituts SORA steht nach der Auszählung eines großen Teils der Briefwahlstimmen fest, dass die SPÖ mehr Stimmen erhalten hat als die rechtspopulistische FPÖ. Die ÖVP stand bereits am Wahlsonntag als Sieger fest. In die Prognose seien bereits fast 400.000 der insgesamt 700.000 Wahlkarten einbezogen, mit denen Wähler per Briefwahl abstimmen können.



Die ÖVP kommt demnach auf 31,6 Prozent, die SPÖ erreicht 26,9 Prozent und die FPÖ liegt bei 26,0 Prozent. Die liberalen Neos kommen der Erhebung zufolge auf 5,1 Prozent. Der ehemalige Grüne Peter Pilz, der erstmals mit einer eigenen Liste antrat, schafft mit 4,3 Prozent den Einzug ins Parlament. Die Grünen verfehlen nach den jetzigen Zahlen mit 3,9 Prozent knapp die Vier-Prozent-Hürde.

Das SORA-Institut senkte die Schwankungsbreite des Ergebnisses auf nur noch 0,4 Prozent. Um so viele Prozentpunkte kann das Ergebnis nach der endgültigen Auszählung noch von der Hochrechnung abweichen. Das Endergebnis wird für Donnerstag erwartet. Dann sollen auch noch 50.000 bis 100.000 Wahlkarten ausgezählt werden, die in "fremden" Wahlbezirken abgegeben wurden.

Erwarten 3/4 ausgezählte Bezirke bis 19:30. Einzug Grüne aus jetziger Sicht auch dann noch offen. Es bleibt spannd. #nrw17 — SORA Institut (@sora_institut) 16. Oktober 2017

Grüne bangen um Einzug

Der Sprung über die Vier-Prozent-Hürde wäre für die Grünen rechnerisch noch möglich, ist aber nach den Zahlen von Sora unwahrscheinlich. Ein Ausscheiden aus dem Parlament würde für die Partei auch finanzielle Einbußen mit sich bringen. Grünen-Klubobmann Alexander Steinhauser verabschiedete sich auf Twitter bereits vom Nationalrat: ""Zehn tolle Jahre im Parlament sind vorbei. Dass ich nicht weitermachen darf, trifft mich hart, aber ich kann’s nicht ändern." Am Dienstag will die Partei beim Bundesvorstand über Konsequenzen beraten. "Die Grünen müssen sich gründlich neu orientieren", sagte Wiens Vizebürgermeisterin Maria Vassilako dem ORF.

10 tolle Jahre im Parlament sind vorbei. Dass ich nicht weitermachen darf, trifft mich hart, aber ich kanns nicht ändern. — Albert Steinhauser (@a_steinhauser) 16. Oktober 2017

Von den 183 Sitzen im Nationalrat erhält die ÖVP voraussichtlich 62 (2013: 47) Mandate. Die SPÖ bleibt bei 52 Sitzen. Die FPÖ wird künftig mit 51 (2013: 40) Parlamentariern vertreten sein. Die Neos erhalten zehn (2013: neun) Sitze, die Liste Pilz zieht mit acht Abgeordneten ein. Traditionell bekommt der Spitzenkandidat der stärksten Partei vom Bundespräsidenten den Auftrag zur Regierungsbildung. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt eine Koalition aus ÖVP und FPÖ.