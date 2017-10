Es hat schon etwas Triumphales, am Wahlabend bei der Österreichischen Volkspartei: Als die ersten Hochrechnungen im vornehmen Kursalon in der Innenstadt von Wien auf den Großleinwänden erscheinen, ist der Jubel ohrenbetäubend. Menschen liegen sich in den Armen, älteren Damen tupfen mit Taschentüchern die Tränen aus den Augen, junge Frauen in Stöckelschuhen und mit Burberry-Taschen küssen sich auf die Wange. Die Jungs, die hier alle genauso aussehen wie ihr Spitzenkandidat – steife Hemden, Jackett, Einstecktuch und brave Scheitel – grinsen und geben sich High-Fives.

Mehr als sieben Prozentpunkte hat die ÖVP von Sebastian Kurz hinzugewonnen und sie hat mehr Stimmen als die SPÖ, was der Partei seit Mitte der 1960er-Jahre überhaupt erst zum zweiten Mal gelingt. Zwar haben einige Umfragen und viele der Gäste auf der Wahlparty Kurz zuletzt noch weiter vorn gesehen. Doch die – laut Hochrechnungen – 31,5 Prozent sind ein Sieg.

Als Kurz dann wenig später auf dem Weg ins nächste TV-Studio noch bei den Anhängern im Saal vorbeischaut, wird der Andrang schnell so groß, dass das Atmen schwerfällt. Minutenlang bedankt sich Kurz. "Wir haben das Unmögliche möglich gemacht", ruft er, als er sich endlich Gehör verschaffen kann. Man habe ihn und seine Bewegung – das Wort Partei benutzt er in letzter Zeit kaum mehr – anfangs oft belächelt. Gleichzeitig warnt er vor Überheblichkeit: "Heute ist nicht der Tag des Triumphes über andere." Er stehe für eine neue politische Kultur.

Wer macht Kurz zum Kanzler?

Kurz war im Wahlkampf ein hohes Risiko eingegangen. Er hatte die Partei total auf sich zugeschnitten. Über lange Zeit hatten er und seine Getreuen den vormaligen ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner demontiert. Als der dann im Frühjahr entnervt den Platz räumte, übernahm Kurz. Und wie. Er verpasste der Partei ein neues Image, sie trat zur Wahl als Liste Kurz, die neue Volkspartei an. Kurz suchte die Kandidaten selbst aus, aus der schwarzen Parteifarbe wurde ein freundliches Türkis. Wäre die Wahl anders ausgegangen – es wäre allein Kurz anzulasten gewesen. Doch umso selbstbewusster geht er aus diesem Abend hervor.

Wie seine angekündigte neue Kultur aussehen soll, hängt vor allem vom Koalitionspartner ab. Der alte Außenminister wird zwar der neue Bundeskanzler. Offen aber bleibt zunächst, wer ihn dazu wählen wird. Kurz selbst gibt sich im ORF bescheiden: "Wir werden heute Abend keine Spekulationen anstellen. Ich werde mit allen Parteien sprechen."

Am wahrscheinlichsten ist, dass Kurz mit dem zweiten Wahlsieger des Abends besonders viele Gemeinsamkeiten finden wird. Heinz-Christian Strache und seine FPÖ haben ebenfalls stark dazugewonnen, fast sechs Prozentpunkte. Die beiden rechten Parteien haben also zusammengenommen knapp 13 Prozentpunkte gewonnen. Nach Hochrechnungen liegt die FPÖ mit 26 Prozent nur hauchdünn hinter der SPÖ und verpasst ihr Rekordergebnis von Jörg Haider aus dem Jahr 1999 nur knapp.

Inhaltliche Nähe von ÖVP und FPÖ

© Michael Heck Ferdinand Otto Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Strache und Kurz sprechen zwar unterschiedliche Wählergruppen an, die FPÖ ist die Partei der Arbeiter und Kleinbürger, in der ÖVP fühlen sich viele Porschefahrer zu Hause. Doch in den letzten Wochen des Wahlkampfes waren beide inhaltlich so nah aneinandergerückt, dass im Wahlkampf der Eindruck entstand, das seien bereits die ersten Koalitionsgespräche. Kurz bediente Ressentiments über Zuwanderer und den Islam, und er warb damit, die Balkanroute geschlossen zu haben – den Blauen fiel darauf letztlich nur der Konter ein: Das sei zu spät geschehen. Beim letzten TV-Duell der beiden überboten sie sich verbal damit, wer die größere Nähe zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán habe.

In Oberösterreich regieren ÖVP und FPÖ bereits zusammen, relativ harmonisch. Beide warben im Wahlkampf mit dem dort ersonnenen Modell, Flüchtlingen die Grundsicherung zu kürzen, unter das Limit für Österreicher. Schwarz-Blau, da sind sich die Beobachter einig, würde die politische Wortwahl und das gesamte Parlament weiter nach rechts führen.