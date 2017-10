Geschichte wiederholt sich nicht. Auch der Vergleich mit historischen Figuren hinkt fast immer. In China ist das dieser Tage aber ziemlich angesagt. Denn der neue Machtzuwachs des chinesischen Staatsoberhaupts Xi Jinping wird mit dem grausamen Agieren des 1976 verstorbenen Diktators Mao Zedong verglichen.

Aber von vorne: Die Kommunistische Partei erwies dem Staatspräsidenten am Dienstag eine besondere Ehre, als zum Abschluss ihres 19. Parteikongresses das "Gedankengut Xi Jinpings" in die Parteiverfassung aufgenommen wurde. Damit ist er auf die gleiche Stufe gestellt wie der Staats- und Parteigründer Mao Zedong. Am Mittwoch wurde Xi zudem für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt und eine neue siebenköpfige Führung ernannt, die ihm weitgehend treu ergeben ist. Einen potenziellen Nachfolger präsentierte Xi nicht – was zu Spekulationen führt, ob er womöglich über 2022 hinaus an der Spitze der Partei bleiben würde.

In China wird nun viel geredet, vor allem über den "neuen Mao". Und auch wenn dies von den Verfassern nicht immer intendiert sein mag – der Vergleich suggeriert zwangsläufig eins: Die Rückkehr der Volksrepublik in die Zeiten der Kulturrevolution oder des Großen Sprungs nach vorne, als das Land unterentwickelt und arm war, Millionen Menschen verhungerten und Hunderttausende wegen angeblich ideologischer Untreue an den Pranger gestellt wurden. Angesichts der Intransparenz in der chinesischen Politik könnte Xi nun alles mögliche angedichtet werden. Doch eins ist er wahrlich nicht: ein zweiter Mao.

China im Fortschritt

Anders als zu Zeiten Maos spielt das heutige China wirtschaftlich in einer anderen Liga. Das Land ist mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es hat die absolute Armut weitgehend ausgemerzt, über die Hälfte seiner insgesamt fast 1,4 Milliarden Einwohner genießen einen Wohlstand, der vergleichbar ist mit den Ländern Süd- und Osteuropas. Die Volksrepublik ist drauf und dran, in den nächsten zehn Jahren technologisch unter die fünf innovativsten Länder der Welt aufzusteigen.

Und auch ideologisch ist Xi weit entfernt von dem, was Mao einst vorschwebte. Mao war ein überzeugter Kommunist, hatte die Lehren Marx' und Lenins verinnerlicht und sie weiterentwickelt. Mao setzte auf die Zwangskollektivierung sämtlicher Betriebe und wollte sogar Familien in Kommunen auflösen. Von solchen Vorstellungen ist Xi weit entfernt. Auch wenn das moderne China seine mächtigen Staatsunternehmen erhalten will, hält Xi im Prinzip am eingeschlagenen Kurs der marktwirtschaftlichen Öffnung fest und sieht sein Land "im Zentrum einer globalisierten Welt".

Zugleich will Xi jedoch die Kontrolle über den politischen Apparat behalten, ebenso über das Internet und die gesamte Gesellschaft. Rigoros geht er gegen Dissidenten und Kritiker vor. Zudem versucht er mit roten Kampagnen und der Hervorhebung seiner Person, sich selbst in den Vordergrund zu rücken. Einen solchen Personenkult hat es in der Tat seit Mao nicht mehr gegeben. Auch dafür steht Xi. Und doch ist für ihn die KP vor allem eins: ein Instrument zum Machterhalt.

In den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit hat Xi enorm viel Macht an sich gerissen. Wie seine Vorgänger ist Xi nicht nur Staats- und Parteichef sowie Vorsitzender der Zentralen Militärkommission, sondern hat sich auch an die Spitze einer ganzen Reihe von wichtigen Parteikommissionen gesetzt. Von der kollektiven Führung, wie sie Deng Xiaoping nach den Wirren der Kulturrevolution einst vorgegeben hatte, scheint die KP-Führung unter Xi ein deutliches Stück abgerückt zu sein.

Xi – ein gnadenloser Unterdrücker

Xi hat sich in den vergangenen fünf Jahren auch jede Menge Feinde gemacht. Kaum im Amt hatte er mit einer Antikorruptionskampagne kräftig aufgeräumt, mehr als eine Million Beamte und Parteimitglieder wegen Korruption verhaften lassen. Das ist auch für einen Staatspräsidenten ein riskantes Unterfangen. Dem 64-Jährigen bleibt seitdem nichts anderes übrig, als seine Position konsequent abzusichern. Xi setzt auf Kontrolle, Repression und gnadenlose Unterdrückung. Zuletzt hatte es auch Gerüchte über Palastintrigen gegeben. Doch der Parteikongress hat nun gezeigt: Xi ist es gelungen, die KP-Genossen auf Linie zu bringen. Von Widerstand ist inzwischen kaum noch etwas zu hören.