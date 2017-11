Vier Attentäter, zwei Männer und zwei Frauen, seien in der Stadt Maiduguri in das Viertel Muna vorgedrungen und haben sich dort in die Luft gesprengt, hieß es von der nigerianischen Polizei. Einer von Ihnen habe sich unter betende Gläubige gemischt und dort die Detonation gezündet. Ein weiterer Attentäter drang in ein Haus ein, zwei von ihnen sprengten sich den Angaben zufolge in die Luft, bevor sie ihre eigentlichen Ziele erreichten.

Laut Polizei sind bei dem Vorfall 14 Menschen gestorben und 29 weitere verletzt worden. Maiduguri ist die Hauptsstadt der Region Borno, ganz im Osten von Nigeria. Hier ist die Terrormiliz Boko Haram besonders stark. Die Miliz kämpft in Nigeria seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten des Landes. Sie habe sich jedoch nicht zu dem Anschlag bekannt.



Boko Haram bekennt sich oft nicht zu Anschlägen, geht allerdings nach einem ähnlichen Muster vor. Häufig verüben die Islamisten Selbstmordanschläge gegen Zivilisten. Die Terrormiliz nimmt oft Moscheen ins Visier. Muslime, die sich ihnen nicht angeschlossen haben werden als Unterstützer der Regierung in Abuja betrachtet. Fast täglich kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen nigerianischen Sicherheitskräften und Aufständischen.

In dem Konflikt wurden bereits mehr als 20.000 Menschen getötet und 2,6 Millionen in die Flucht getrieben. Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef) sind wegen der Bedrohung durch Boko Haram inzwischen etwa 1,4 Millionen Kinder auf der Flucht.



Im Dezember des vergangenen Jahres hatte der nigerianische Präsident, Muhammadu Bohari, vorzeitig erklärt, die islamistische Terrorgruppe sei zerschlagen. Danach ist es jedoch zu weiteren Anschlägen gekommen