Beim Asien-Pazifik-Gipfel in Vietnam wird es entgegen der Beteuerungen vor allem seitens der russischen Seite nun doch kein separates Zweiertreffen von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geben. Wie die US-Regierungssprecherin Sarah Huckabee Sanders mitteilte, ließen die Terminpläne der beiden Staatschefs ein solches Treffen nicht zu.

"Es wird kein Treffen geben"

"Was ein Treffen mit Putin angeht: Es gab niemals eine Bestätigung dafür. Und es wird keines geben, weil das mit den Zeitplänen beider Seiten in Konflikt steht", sagte Sanders kurz vor der Ankunft Trumps am Tagungsort des Apec-Wirtschaftsgipfels in Da Nang. Die beiden Präsidenten würden sich aber "wahrscheinlich" auch so am Rande der Gespräche sehen und begrüßen können.

Dass die beiden Staatschefs zu einem formellen bilateralen Treffen zusammenkommen, geht offenbar vor allem auf den Wunsch des Kremls zurück. So zitiert die Nachrichtenagentur Interfax Präsidentensprecher Dmitrij Peskow mit den Worten, beide Seiten bemühten sich weiter um das Zustandekommen eines Treffens der beiden Präsidenten. "Die Diskussionen gehen weiter, es gibt bislang noch keine Klarheit." Bisher hatten sich Putin und Trump nur einmal zu einem direkten Gespräch getroffen: beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg.



Erst Apec, dann Asean

Sowohl in Vietnam als auch auf den Philippinen nehmen beide Politiker an Wirtschafts- und Regionalkonferenzen teil. Trump lobte die Zusammenarbeit mit den Verbündeten in Fernost. Die Entwicklung der vergangenen Jahr zeige, was möglich sei, wenn die Menschen die Zukunft selbst in die Hand nähmen, sagte er in einer Rede. Zum Verhältnis mit dem Gastgeberland Vietnam, einem ehemaligen Kriegsgegner der USA, sagte er: "Heute sind wie keine Feinde mehr. Wir sind Freunde."

Donald Trump - US-Präsident zieht positive Bilanz nach China-Besuch Die Gespräche mit China über Handelspolitik und Nordkorea seien ergiebig gewesen, sagte Trump. Nach dem Besuch hat Donald Trump seine Asienreise nach Vietnam fortgesetzt. Dort findet der Wirtschaftsgipfel der Asien-Pazifik-Staaten statt. © Foto: Pool/Reuters

Für den US-Präsidenten, der vor seiner Ankunft in Da Nang einen Staatsbesuch in China absolvierte, ist das hochrangige Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) die vierte Station seiner zweiwöchigen Asienreise. Der Apec gehören insgesamt 21 Pazifik-Anrainerstaaten an. Auf sie entfallen etwa 60 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Dort leben auch knapp 40 Prozent der Weltbevölkerung.



Wie umgehen mit dem US-Ausstieg aus TPP?

Im Mittelpunkt des Gipfels stehen Handelsfragen. Mit dem Rückzug aus einem bereits ausgehandelten Freihandelsabkommen (TPP) hatte Trump zu Beginn des Jahres ein knappes Dutzend Partnerstaaten in der Region vor den Kopf gestoßen. Weitere wichtige Themen sind der Korea-Konflikt und der Kampf gegen den Terrorismus. Die Gruppe, die aus sehr unterschiedlich entwickelten Staaten besteht, trifft sich einmal pro Jahr an wechselnden Orten zu einem Gipfel.

Nach dem Apec-Treffen in Da Nang reist Trump dann am Samstag weiter zu bilateralen Gesprächen mit Vietnams kommunistischer Führung in die Hauptstadt Hanoi. Am Sonntag beginnt dann auf den Philippinen ein Gipfel der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (Asean), bei dem er – so wie auch Russlands Präsident Putin – als Gast dabei ist.