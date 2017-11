Zum Auftakt seiner Asien-Reise hat US-Präsident Donald Trump an seine harte Rhetorik im Konflikt mit Nordkorea angeknüpft. "Kein Diktator, kein Regime, keine Nation sollte jemals die Entschlossenheit der Amerikaner unterschätzen", sagte Trump nach seiner Ankunft in Japan beim Besuch des Yokota Luftwaffenstützpunkts bei Tokio.



In der Vergangenheit sei dies immer mal wieder vorgekommen. "Das war für die nicht angenehm, oder? ... Wir werden niemals nachgeben, niemals zaudern und niemals schwanken bei der Verteidigung unserer Freiheit", sagte Trump vor Hunderten jubelnden amerikanischen und japanischen Soldaten. Viele Länder der Region Asien-Pazifik gediehen auch deswegen so gut, weil das amerikanische Militär so viele Opfer gebracht habe, sagte Trump. "Dank Euch wird der Frieden vorankommen", rief Trump den Soldaten zu.



In seiner sehr patriotisch gehaltenen ersten Rede in Japan sprach der US-Präsident auch die Themen Handel und offener Seewege an. Auch diese Themen werden seine gesamte Reise mitbestimmen.

Im Fokus steht aber Nordkorea: An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One sagte Trump, der Staat sei "ein großes Problem für unser Land und die Welt und wir wollen, dass es gelöst wird". 25 Jahre lang sei der Umgang mit Nordkorea von einer totalen Schwäche geprägt gewesen. "Also gehen wir das auf eine sehr andere Art an." Bald werde es eine Entscheidung darüber geben, ob Nordkorea offiziell auf eine Liste von Staaten gesetzt werde, die als Terrorismus-Unterstützer eingestuft würden

Trumps wird auf seiner ersten Asien-Reise, auf der er auch Halt in Peking machen soll. China ist Nordkoreas wichtigster Unterstützer. Trump kündigte auch ein Treffen mit Russlands Präsidenten Wladimit Putin an. "Ich denke, es wird erwartet, dass wir Putin treffen werden", sagte Trump. "Wir wollen Putins Hilfe bei Nordkorea." Der US-Präsident besucht außerdem Südkorea, Vietnam und die Philippinen.



In Japan stand der Begegnung mit den Soldaten stand ein Mittagessen mit Abe sowie Profigolfer Hideki Matsuyama auf dem Programm. Danach wollte das Trio den Golfschläger schwingen.



"Japan ist ein geschätzter Partner und wichtiger Alliierter, und wir danken für ihre Freundschaft", sagte Trump. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Kyodo soll er jedoch im Vorfeld Unverständnis für Tokios Reaktion auf zwei kürzliche Raketentests durch Nordkorea geäußert haben. Er könne nicht verstehen, warum ein Land von Samurai-Kriegern die Raketen nicht abschoss, soll Trump gesagt haben.