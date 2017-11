Australien scheint die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe einen Schritt näher gekommen zu sein. In einem rechtlich nicht bindenden Votum stimmten zwei Drittel der Australier für eine Öffnung der Ehe. In der Volksbefragung per Briefwahl war in den vergangenen Monaten gefragt worden, ob die Bürger befürworten, dass auch gleichgeschlechtliche Partner künftig heiraten können. 61,6 Prozent der wahlberechtigten Australier sprachen sich dafür aus, die Gesetze entsprechend zu ändern.



Das Australische Amt für Statistik gab die Ergebnisse der Umfrage am Morgen in Canberra bekannt. An der Befragung hatten sich mehr als 12 Millionen Australier beteiligt, knapp 80 Prozent der Stimmberechtigten. 38,4 Prozent der australischen Wahlberechtigten (4,9 Millionen) votierten in der Befragung per Brief dagegen. Die Teilnahme an der Abstimmung war - anders als bei australischen Wahlen oder einem Volksentscheid - nicht Pflicht.



Der Erhebung war ein langer Streit im Parlament vorausgegangen: Einige Politiker plädierten für einen Volksentscheid, andere argumentierten, ein solches Votum sei zu teuer. Schätzungen zufolge gab Australiens Statistisches Bundesamt, das mit der Aufgabe betraut war, über 122 Millionen australische Dollar (78 Millionen Euro) für die Umfrage aus. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse sagte ein Sprecher des Bundesamtes, die Befragung habe weniger gekostet, man sei mit 100 Millionen australischen Dollar unter dem veranschlagten Budget geblieben.

"Tiefgreifende Veränderung"

Viele konservative Politiker im australischen Parlament haben angekündigt, auch im Falle eines mehrheitlichen Ja für die Ehe für Alle bei ihrem Nein zu bleiben und im Parlament später gegen ein entsprechendes Gesetz zu stimmen. Die deutlichste Zustimmung für die gleichgeschlechtliche Ehe gab es im Australian Capital Territory, in dem der Regierungssitz Canberra liegt. Dort stimmten 74 Prozent mit Ja. Im bevölkerungsreichsten Bundesland New South Wales kreuzten knapp 58 Prozent der Wahlberechtigten Ja auf dem Umfragebogen an.



Ein Großteil der Australier hatte sich schon lange vor dieser Befragung entschieden. In einer Umfrage der Universität Melbourne, die jedes Jahr die gleichen 17.000 Bürger für eine statistische Erhebung über verschiedene Themen befragt, sprach sich vor drei Monaten eine große Mehrheit für die Ehe für alle aus. 67 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Männer hielten es in der Uni-Umfrage für richtig, wenn homosexuelle Paare die gleichen Rechte haben, zu heiraten und Kinder großzuziehen. "Wir haben eine tiefgreifende Veränderung in den Einstellungen zu diesem Thema erlebt", kommentierte der Autor der Umfrage, Prof. Roger Wilkins dieses Ergebnis im August 2017. Noch im Jahr 2005 hatten nur 43 Prozent der Frauen und knapp ein Drittel der Männer die Gleichberechtigung für richtig gehalten.